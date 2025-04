Truskawka w perfumach to nuta, która dodaje zapachowi słodyczy, świeżości i soczystości. Perfumy z tym owocowym akordem są często wybierane przez kobiety, które lubią lekkie, energetyzujące i uwodzicielskie perfumy.

Reklama

Soczysta truskawka często pojawia się jako nuta głowy, nadając zapachowi świeżości i lekkości, ale w połączeniu z głębszymi tonami może również dodać kompozycji zmysłowego charakteru. Takie zapachy są idealne zarówno na co dzień, jak i na specjalne okazje, podkreślając kobiecą energię i radość życia. Poznaj ranking czterech najlepszych perfum z nutami truskawki.

Spis treści:

La Rive Have Fun to zapach, który (podobnie jak perfumy z nutami gruszki) przywołuje wspomnienia letnich wieczorów pełnych radości. To energetyzujące perfumy dla kobiet, które kochają owocowe, soczyste kompozycje.

Owocowy, słodki zapach, który dodaje energii i radości

Idealny na co dzień i na letnie wieczory

Dobrze komponuje się z letnimi stylizacjami

Może nie odpowiadać miłośniczkom bardziej wyrafinowanych perfum

Bardzo przystępna cena

Idealne dla kobiet, które lubią słodkie, owocowe zapachy

fot. Odświeżające perfumy z nutami truskawki - La Rive Have Fun,/ materiały prasowe

Mon Paris to luksusowe perfumy, które zostawiają ogon. Inspirowane magią Paryża mają w sobie jego czar. Zapach ten to połączenie romantyzmu i nowoczesnej elegancji, idealny dla pewnych siebie kobiet.

Intensywnie owocowy, zmysłowy zapach

Długotrwały – utrzymuje się na skórze przez wiele godzin

Elegancki, kobiecy, idealny na wieczorne wyjścia

Perfekcyjny wybór na randki i specjalne okazje

Wyjątkowa trwałość

Wysoka cena

Piękne, luksusowe opakowanie

fot. Perfumy o romantycznych nutach z truskawką Yves Saint Laurent Mon Paris/ materiały prasowe

Bombshell to jedna z najpopularniejszych kompozycji zapachowych od Victoria’s Secret. To perfumy, które dodają pewności siebie i roztaczają zmysłową aurę.

Owocowy, świeży zapach z nutą uwodzicielskiej słodyczy

Lekki i energetyzujący – idealny na co dzień

Kojarzony z młodzieńczą energią i beztroską

Świetny wybór na lato i wiosnę

Idealny na co dzień

Trwałość mogłaby być lepsza

Bardzo kobiecy i przyciągający uwagę

fot. Zapach soczystych truskawek w perfumach Victoria's Secret Bombshell/ materiały prasowe

Magic Woman to perfumy dla kobiet, które uwielbiają flirt i zabawę. Zapach jest uwodzicielski, ale jednocześnie delikatny i subtelny.

Kwiatowo-owocowa kompozycja z nutą tajemniczości

Idealny na randki i wieczorne wyjścia

Dodaje pewności siebie

Idealne dla kobiet, które lubią słodkie, kobiece perfumy

Przystępna cena

Nie jest to zapach dla osób preferujących bardzo świeże kompozycje

Idealny na wieczorne wyjścia

fot. Kusząca słodycz truskawki w perfumach Bruno Banani Magic Woman/ materiały prasowe

Czytaj także: