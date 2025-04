Czas najwyższy zacząć sezon podsumowań. Na początek pod lupę bierzemy nowości kosmetyczne. Postanowiłyśmy stworzyć subiektywną listę najlepszych debiutów 2016 roku. Zobaczcie koniecznie!

Reklama

Znamy najmodniejszy kolor 2017 roku! My mamy mieszane odczucia...

Najlepsze nowości kosmetyczne 2016 roku

Bez wątpienia jednym z największych kosmetycznych wydarzeń tego roku, było wprowadzenie na polski rynek amerykańskiej marki NARS. Charakterystyczne czarne opakowania z nachodzącymi na siebie literami zna każda kosmetyczna maniaczka. A róże do policzków są już owiane legendą. Słynny Orgasm jest jednym z najpopularniejszych na świecie.

Kultowa marka kosmetyczna dostępna w Polsce

W 2016 roku zakochałyśmy się w lekkich podkładach w poduszce. Ten produkt powstał oczywiście w Azji, ale największe zachodnie koncerny szybko zrozumiały, że to kosmetyk, który pokochają kobiety na całym świecie. Cushion foundation to płynny podkład zanurzony w delikatnej, warstwowej gąbce. Do jego nakładania używa się specjalnego aplikatora, który jest zawsze w komplecie.

Nowoczesne podkłady w poduszce. Słyszałyście o nich?

Kolejnym trendem, który da się zauważyć, jest rosnąca popularność olejków do mycia twarzy i ciała. Najfajniejsze produkty, które pojawiły się w tym roku na rynku, zostały stworzone przez polskie marki. Nie jesteśmy w stanie obejść się bez olejku do mycia ciała marki Barwa i różanego olejku do oczyszczania twarzy od Bielendy.

Reklama

Zaniedbujesz oczyszczanie? Zapomnij o gładkiej i promiennej skórze