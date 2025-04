Moda na koreańskie kosmetyki opanowała już cały świat. Na ich punkcie (łącznie z nami) szaleją już gwiazdy, celebrytki, blogerki. Postanowiłyśmy przedstawić wam naszą listę ulubionych marek, aby łatwiej odnaleźć się w całym gąszczu propozycji.

Wybrałyśmy 7 marek. Większość z nich ma zarówno linię makijażową jak i pielęgnacyjną. Część z nich lubimy za genialne składy produktów, inne za naturalne wykończenie w makijażu, a z innymi nie możemy rozstać się ze względu na cudowne opakowania.

Naszą absolutnie ulubioną jest Etude House. Dlaczego? Mimo, że najbardziej uwagę zwracają przepiękne, słodkie pudełeczka to ich zawartość jest równie ciekawa. Genialne podkłady w poduszeczce i maseczki z 24 karatowym złotem podbiły nasze serca. Niektórych marek nie dostaniecie w stacjonarnych sklepach, ale to tylko kwestia czasu. Sephora i Douglas od niedawna sukcesywnie wprowadzają koreańskie produkty. Tony Moly, Skin79 czy Erborian to marki, które od kilku miesięcy zajmują półki w perfumeriach.

