Krem nawilżający to podstawa codziennej rutyny pielęgnacyjnej. Tuż po kremie z filtrem, to najważniejszy kosmetyk, którego nie można pominąć, jeśli chcemy zachować skórę w dobrej kondycji na długo. Sprawia, że jest gładka, jędrna, sprężysta, nawilżona, promienna, a regularnie stosowany znacznie spowalnia tempo pojawiania się zmarszczek. Krem nawilżający maksymalizuje również działanie wcześniej nałożonych kosmetyków (serum, toniku i kwasów), a dzięki filtrom SPV, chroni twarz przed uszkodzeniami, spowodowanymi ekspozycją na promienie słoneczne.

Reklama

Dobry krem nawilżający nie powinien uczulać ani powodować podrażnień, dlatego ważne, żeby odpowiadał potrzebom skóry. Każda jest inna i potrzebuje innej kombinacji składników. W przypadku skóry suchej (łuszcząca swędząca, napięta) najlepiej sprawdzą się bogate, mocno odżywcze kremy wolne od alkoholu etylowego i środków drażniących, tłustej - produkty o lekkiej formule, natomiast w przypadku cery wrażliwej - bogate w witaminy, które będą łagodzić podrażnienia.

Zrób więc skórze przysługę i wypróbuj jeden z 7 produktów, które znajdziesz w naszym zestawieniu. Odkryj najlepsze kremy nawilżające na sezon jesień-zima 2022/2023.

Spis treści:

Sucha i wrażliwa skóra pokocha kojące i silnie nawilżające działanie lipoaktywnego kremu Cetaphil PS.. Polecany jest również do ochrony i regeneracji po zabiegach medycyny estetycznej. Magiczne składniki? Niacynamid (witamina b3), pantenol (prowitamina B5), witamina E, olej migdałowy, gliceryna oraz silikony. Pozostawia skórę miękką, odżywioną i intensywnie nawilżoną.

„Skin cycling” — zdrowa rutyna pielęgnacji, która całkowicie odmieni twoją skórę

fot. Krem nawilżający lipoaktywny Cetaphil PS, Cetaphil, cena: ok. 40 zł/materiały prasowe

Bezzapachowy krem nawilżający marki Cerave będzie wybawieniem dla bardzo suchej skóry. Zapewnia odpowiedni poziom wilgoci, przywraca elastyczność oraz nie przyczynia się do powstawania zaskórników i niedoskonałości. W składzie znajdziemy 3 kluczowe ceramidy, niacynamid oraz kwas hialuronowy.

fot. Krem nawilżający z ceramidami, CeraVe, cena: ok. 40 zł/materiały prasowe

Krem marki Good Cera Super Ceramide, Holika, Holika jest po brzegi wypełniony składnikami aktywnymi, które w krótkim czasie przywracają skórze piękny wygląd. To zasługa mieszanki ceramidów, kwasów tłuszczów, cholesterolu, masła shea i ekstraktu aloesu. Krem działa na kilku frontach: porządnie nawilża, regeneruje, wygładza, wzmacnia, chroni i działa przeciwzmarszczkowo.

fot. Krem nawilżający z ceramidami Good Cera Super Ceramide, Holika Holika, cena: 140 zł/materiały prasowe

Kolejnym produktem, który świetnie działa i daje skórze wiele korzyści jest popularny i niedrogi krem od The Ordinary. Znajdziemy w nim: aminokwasy, które wzmacniają barierę ochronną skóry i poprawiają jej elastyczność, mocznik działający zmiękczająco i wygładzająco, kwas hialuronowy oraz kwas piroglutaminowy, zapobiegający utracie wody.

Maseczka z miodu na twarz - nawilża skórę i spłyca zmarszczki. 6 przepisów dla każdego typu cery

fot. Krem nawilżający Natural Moisturising Factors – NMF, The Ordinary, cena: 58 zł/materiały prasowe

Po wypróbowaniu przeciwstarzeniowego kremu do twarzy Crème Riche Hydratante marki Eisenberg, nie będziesz chciała już żadnego innego. Przestaniesz szukać. To przez efekty, które zobaczysz już po pierwszym użyciu — skóra będzie jedwabiście miękka i pełna młodzieńczego blasku. Podziękuj za to kwasowi hialuronowemu, olejowi z wiesiołka i makadamia oraz witaminie A i E. Przeznaczony dla skóry suchej i normalnej. Krem idealnie sprawdza się jako baza pod makijaż.

fot. Krem nawilżający Crème Riche Hydratante, Eisenberg, cena: 289 zł/materiały prasowe

Jeśli masz bardzo suchą, matową skórę, będziesz zaskoczona, jak dobrze działa nawilżająco-dotleniający krem Hydragenist od Lierac. Bardzo dobrze nawilża, wygładza zmarszczki mimiczne, odżywia i przywraca blask. Oprócz widocznych efektów, zachwyci cię też delikatnie różanym zapachem z nutą białych kwiatów. Krem zawiera Kompleks Hydra O2, masło morelowe, NMF (naturalny czynnik nawilżający) oraz pigment „soft focus”.

fot. Krem nawilżający Hydragenist, Lierac, cena: ok. 140 zł/materiały prasowe

Ten krem to gigantyczna szklanka wody dla spragnionej skóry. Dzięki kombinacji mleczek roślinnych i wyciągu z alg zapewnia jej 48-godzinne nawilżenie, odświeża i przywraca miękkość. Do stosowania na dzień pod makijaż i na noc.

fot. Krem nawilżający Creme Fraiche de Beaute, Nuxe, cena: ok. 80 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

6 budżetowych kremów BB, które odżywiają skórę i kryją niedoskonałości

Krem pod oczy na cienie: 10 produktów, które działają jak Photoshop