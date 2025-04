Jeśli zapytasz dermatologów o witaminę, której nie może zabraknąć w codziennej pielęgnacji skóry, na pewno odpowie, że C. Swoją dobrą reputację zawdzięcza imponującemu działaniu: zmniejsza blizny potrądzikowe, wyrównuje koloryt, poprawia teksturę, nawilża, przywraca blask i elastyczność oraz hamuje procesy starzenia. To prawdziwy superfood, którego nie można pominąć, jeśli chcemy zachować młody wygląd na dłużej. Idzie pod rękę z retinolem.

Z jej mocy możemy korzystać na wiele sposobów. Przyjmując suplementy, dzięki dobremu menu (dużą zawartością może pochwalić się m.in. aronia, papryka, cytryna, pietruszka i rokitnik), a także dzięki produktom do pielęgnacji skóry. Na rynku dostępnych jest tysiące kosmetyków, a poszukiwanie tego najlepszego z najlepszych, który naprawdę działa, może być męczące i mocno nadszarpnąć nasz budżet. Aby ci pomóc, wyselekcjonowałyśmy 8 bestsellerów z witaminą C, które naprawdę działają. Crème de la crème w tej kategorii.

Serum zostało opracowane przez dermatologa i zapewnia efekty jak po drogim zabiegu w gabinecie. W mgnieniu oka rozjaśnia, ujędrnia i nawilża skórę. Stosując systematycznie, zauważymy również zmniejszenie przebarwień i spłycenie zmarszczek. Produkt jest wegański – ma aż 88% składników pochodzenia naturalnego. Bazuje na witaminie C w formie tetraizopalmitynianu askorbylu.

fot. Serum C Tetra C Serum, Ph Doctor, cena: 89 zł/materiały prasowe

Serum zawiera silną mieszankę antyoksydacyjną — witaminę C (15%), kwas ferulowy oraz witaminę E. Do tego dołącza bisabolol, pantenol i ekstrakt z otrąb ryżowych. Dzięki takiej kombinacji kosmetyk szybko rozwiązuje problem przebarwień i utraty elastyczności.

fot. Serum z witaminą C i kwasem ferulowym Resist C15 Super Booster, Paulas Choice, cena: ok. 250 zł/materiały prasowe

Cienie, obrzęki i drobne zmarszczki w okolicach oczu? Zaawansowany krem pod oczy od marki LIFT4SKIN, dzięki wysokiemu stężeniu składników aktywnych szybko się z nimi upora. Ta mała tubka zmieściła w sobie wszystko, czego potrzebuje delikatna skóra w tych okolicach — witaminę C, kwas traneksamowy i mnóstwo antyoksydantów.

fot. Krem pod oczy i na powieki z witaminą C i antyoksydantami Beauty Booster, LIFT4SKIN, cena: ok. 35 zł/materiały prasowe

Pożegnasz się z przebarwieniami, matową skórą i drobnymi zmarszczkami, gdy włączysz do pielęgnacji krem antyoksydacyjny C-Tetra Cream od Medik8. To wszystko zasługa witaminy C (tetraizopalmitynian askorbylu), witaminy E oraz kwasu hialuronowego.

fot. Antyoksydacyjny krem z witaminą C C-Tetra Cream, Medik8, cena: ok. 240 zł/materiały prasowe

Żel nawilżający Skin Naturals Vitamin C od Garnier jest lekki jak piórko (błyskawicznie się wchłania), ale silny w działaniu — rozjaśnia, nawilża i odżywia skórę już od pierwszej aplikacji. Oparty jest w 98% na składnikach pochodzenia naturalnego. Bardzo dobrze współpracuje z makijażem.

fot. Żel nawilżający z efektem rozjaśniającym Skin Naturals Vitamin C, Garnier, cena: ok. 30 zł/materiały prasowe

Dla jeszcze bardziej promiennej cery, dodaj do rutyny maskę Super Masque Éclat z SEPHORA COLLECTION. Będzie najlepszą przyjaciółką dla twojej skóry. Możesz stosować ją o każdej porze — na noc, jako ultra nawilżającą kurację lub jako zabieg last minute przed wyjściem, gdy będziesz chciała dodać skórze głów. Gwiazdami są tutaj witamina C i E.

fot. Maska na twarz rozświetlająco-wygładzająca Super Masque Éclat, SEPHORA COLLECTION, cena: 75 zł/materiały prasowe

Kosmetyk, który działa dwutorowo — złuszcza i nawilża jednocześnie. Jest naładowany odżywczymi składnikami takimi jak: witamina C, nawilżający brązowy cukier, prawdziwe nasiona truskawki oraz mieszanka olejków eterycznych. Pozostawia skórę gładką, promienną i elastyczną. Przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry.

fot. Peeling do twarzy z cukrem trzcinowym i witaminą C Sugar Face Polish, Fresh, cena: 125 zł/materiały prasowe

W drodze po piękną skórę sięgnij też po mgiełkę od marki Nimue. Jest po brzegi wypełniona składnikami aktywnymi, które pomogą ci utrzymać napiętą, jędrną i promienną skórę. W 60 ml zamknięte zostały: ester witaminy C, arnika, alantoina, kwas hialuronowy, ekstrakt pomarańczowy i cytrynowy, ekstrakt z ogórka, Phyto-Endorphins Complex oraz naturalny związek chroniący przed promieniowaniem UVA pozyskiwany z alg czerwonych.

fot. Mgiełka z witaminą C, Nimue, cena: 108 zł/materiały prasowe

