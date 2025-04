Jeśli interesujesz się pielęgnacją i makijażem, na pewno uważnie śledzisz TikToka. To właśnie tam obecnie rodzą się beauty trendy. Użytkowniczki, oprócz podsuwania nam świetnych, urodowych trików, zmieniających całkowicie nasz makijaż i rutynę pielęgnacyjną, rekomendują też kosmetyki, które potrafią zdziałać cuda i są warte każdej wydanej złotówki. Aplikacja ma taką siłę rażenia, że każda z nas, widząc na filmach efekt, chce je mieć natychmiast u siebie. Łatwo się więc domyślić, co dzieje się dalej — produkt znika ze sklepowych półek w mgnieniu oka.

Pisałyśmy już o liftingujących plastrach oraz kremie pod oczy, który prasuje zmarszczki w 5 minut. Teraz czas na kolejny kosmetyk, który krąży po platformie i ma status kosmetycznego bohatera — mowa o oczyszczającej maseczce detoksykującej Instant Vinergetic C+ od Caudiale. Produkt skradł serca dziewczyn na całym świecie nie bez powodu. Zobaczcie film:

Jak działa maseczka detoksykująca Instant Vinergetic C+?

W składzie maseczki znajdziemy: różową glinkę, która oczyszcza, pochłania nadmiar sebum i zwęża pory, wytłoki winogronowe działające łagodząco i regenerująco, a także, ekstrakty z nasion kawy, które chronią przed wolnymi rodnikami i zwalczają stany zapalne. Taka zwycięska kombinacja sprawia, że już po pierwszym użyciu widać efekty. Skóra ma wyrównany koloryt, jest miękka w dotyku, lśniąca i dogłębnie oczyszczona.

Jak stosować maseczkę detoksykująca Instant Vinergetic C+?

Przed nałożeniem należy dokładnie oczyścić skórę. Najlepiej zrobić to dwuetapowo: za pomocą olejku i żelu do mycia twarzy. Następnie, nakładaj cienką warstwę produktu i pozostaw na ok. 5-10 min. Po tym czasie zmyj ciepłą wodą. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, producent zaleca stosować maskę 2 razy w tygodniu.

fot. Maseczka detoksykująca Instant Vinergetic C+, cena: ok. 90 zł/materiały prasowe

