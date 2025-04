Już wiele razy mówiłyśmy, że uwielbiamy polskie marki kosmetyczne. Doceniamy je za doskonałą jakość, (bardzo często) przystępną cenę i znakomite rezultaty. Zapewne wiele z was podziela nasze zdanie. Jeżeli jesteście (tak jak my) kosmetycznymi patriotkami, to koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii. Znajdziecie w niej kosmetyki polskich marek, które was zachwycą.

Reklama

Najlepsze kosmetyki polskich marek

Oczywiście to nie są wszystkie kosmetyki polskich marek, które uwielbiamy. Postanowiłyśmy ograniczyć tę listę do minimum, a i tak znalazło się na niej aż 20 produktów.

Naszym ostatnim odkryciem jest marka Resibo. Produkuje kosmetyki, które są tworzone na bazie naturalnych surowców. Aktualnie oferta składa się z 6 znakomitych kosmetyków. Punktem wyjścia i pierwszą opracowaną recepturą były olejki do demakijażu. Zaś naszym ulubionym produktem jest nawilżający tonik-mgiełka.

W ostatnim czasie przebojem na rynek wkradła się marka Body Boom, która produkuje kawowy peeling do ciała. Produkt pomaga w walce z cellulitem oraz rozstępami, a przede wszystkim sprawia, że skóra wygląda znacznie lepiej. Kosztuje ponad 60 zł, ale jest bardzo wydajny. Pokochacie go od pierwszego użycia!

Nie kończy się również nasza sympatia do marki Dottore, która wywodzi się z medycyny estetycznej. Warto zwrócić uwagę, że produkty tej marki to kosmeceutyków - czyli produkty kosmetyczne, które obok działania pielęgnacyjnego wykazujące działanie lecznicze lub wspomagające leczenie. Dottore kompleksowo pielęgnują cerę, pomagają w utrzymaniu jej zdrowia i dobrego wyglądu oraz hamują procesy jej starzenia. Jesteśmy pewne, że gdy zaczniecie ich używać, nie będziecie chciały nic innego.

No a na koniec oczywiście uwielbiana przez nas Barwa. Marka w ostatnim czasie zmieniła stylistykę swoich opakowań i musimy przyznać, że wyszło im to na dobre. Pięknie wyglądające kosmetyki dobrej jakości. Czego chcieć więcej?

Reklama

Więcej naszych porad i trików:



Triki modelek Victoria's Secret

Błędy urodowe, które popełniałyśmy jako nastolatki

Jak mieć zniewalające spojrzenie?