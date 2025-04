Wakacje dobiegły końca i najwyższy czas pomyśleć o regeneracji skóry, która latem była narażona na szkodliwe działanie słońca. Na pierwszy ogień bierzemy serum do twarzy Face Zone marki Irena Eris. Jest to kuracja dla skóry potrzebującej natychmiastowej i totalnej regeneracji, odżywienia i rewitalizacji. Kosmetyk przywraca skórze komfort, działa na nią kojąco, optymalizuje poziom nawilżenia i daje spektakularne efekty odmładzające.

Moje włosy są dość dziwne. Uczę się jak z nimi postępować już od 30 lat i nadal mnie zaskakują. W ostatnim czasie zaprzyjaźniły się z szamponem Nivea Diamond Volume Care. Pielęgnuje włosy, ale ich nie obciąża, do tego nadaje im blask dzięki nowej, innowacyjnej formule z dodatkiem diamentowego pyłu. Co więcej, wzmacnia strukturę włosów i nadaje im objętość.

Już wiele razy wspominałam wam o mojej sympatii do kosmetyków z witaminą C. Ostatnio w moje ręce wpadł koncentrat AA Skin Boost, który zawiera wysoko stężony kwas askorbinowy. Ma postać lekkiego kremowego serum, dzięki temu może być używany samodzielnie lub pod krem. Jest znakomity pod makijaż. Składniki zawarte w kosmetyku zapewniają intensywną kurację antyoksydacyjną i rozświetlającą. Jeżeli jesteście ciekawe, co jeszcze znalazło się w moim zestawieniu, to koniecznie zajrzyjcie do galerii.

