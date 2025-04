Lato...Która z nas o tym nie marzy? Widząc padający śnieg z deszczem za oknem, czas wakacji zdaje się oddalać jeszcze bardziej...Ale spokojnie. Ciepłe, słoneczne dni przyjdą prędzej czy później, a my już teraz możemy cieszyć się z pierwszych letnich propozycji z drogerii. Może chociaż trochę uda nam się poczuć klimat wakacji?

Hitem nadchodzącego lata będzie rozświetlenie. To chyba akurat żadne zaskoczenie - rozświetlona cera to nieustający hit wśród makijażowych trendów. Z tej właśnie okazji prezentujemy kultowy róż australijskiej marki Becca. Jeśli go raz przetestujecie, nie będziecie chciały się z nim rozstać!

Najpiękniejsze rozświetlacze z najnowszych kolekcji!

Kontynuując temat strobbingu, warto zerknąć na paletę od marki Benefit. Nie dość, że wygląda obłędnie, to jeszcze zawiera w sobie 5 różnych (kultowych już) róży, bronzerów i rozświetlaczy. Kompaktowo-kompleksowa paleta to zawsze strzał w 10, więc bez zastanowienia dodajemy ją do listy zakupów. Dobrym towarzyszem dla błyszczących drobinek na policzkach są mocno podkreślone usta, najlepiej metaliczną szminką lub błyszczykiem. Wyobrażacie sobie, jak pięknie będą obijały promienie słoneczne?

W naszym zestawieniu znajdziecie też dwie nowe maskary, które potrafią z rzęsami zrobić cuda i coś dla fanek manikiuru - lakier do paznokci w...pisaku!

