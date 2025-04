W tym miesiącu coś dla włosów, ciała i skóry twarzy. Pojawi się również szminka, która kilka dni temu skradła moje serce.

1. Żel punktowy na niedoskonałości Pure Neroli Evree, cena 39 zł

Nie mam większych problemów z cerą, ale od czasu do czasu walczę z jakąś niedoskonałością. Testowałam już niejeden żel punktowy i, niestety, bez większych rewelacji. Aż do teraz. Żel z najnowszej linii Pure Neroli od marki Evree dzięki zawartości olejku herbacianego potrafi uporać się z każdą krostką - z niektórymi radzi sobie już w ciągu jednej nocy!

2. Żel pod prysznic Geranium Yope, cena 17,99 zł

Markę Yope poznałam już jakiś czas temu. Bardzo lubię jej produkty - szczególnie kremy do rąk. Doceniam nie tylko to, że są polskie i naturalne, ale również to, że pięknie pachną i mają śliczne opakowania. A tego właśnie wymagam od idealnego żelu pod prysznic.

3. Kredka do oczu Bell HYPOAllergenic, cena 12,99 zł

Rzadko maluję oczy czymś więcej niż tuszem do rzęs, ale od czasu do czasu mam ochotę właśnie na kredkę - najlepiej brązową. Ta od marki Bell ma ładny, ciepły odcień, który pasuje do mojej karnacji. Do tego jest miękka, więc z łatwością da się nią namalować każdą kreskę. I jeszcze ta cena!

4. Satynowa szminka Rouge Vertige Yves Rocher, cena 39 zł

Coraz bardziej przekonuję się do szminek. Nie mam zbyt dużych ust, więc unikam ciemnych kolorów i matowych wykończeń. Tego lata stawiam na satynową pomadkę od Yves Rocher. Ma miękką, jakby "maślaną" konsystencję i półtransparentne krycie, więc do pomalowania ust nie trzeba nawet używać lusterka. Ja wybrałam kolor 47 - delikatnie koralowy.

5. Regenerująca i nabłyszczająca mgiełka do włosów Kevin Murphy, cena 119 zł

Każda blondynka wie, jak trudno utrzymać blask włosów. I wcale nie trzeba ich farbować, żeby były suche i matowe. Blond już tak ma. I zamiast patrzeć z zazdrością na ciemnowłose koleżanki, kupcie spray nabłyszczający Kevin Murphy. Zachęcające już jest samo opakowanie i te przepiękne perłowe drobinki. Mgiełka pięknie pachnie i sprawia, że włosy nabierają blasku. A to wszystko dzięki zawartości witamin A, C, E oraz ekstraktom z baobabu, Immortelle i bambusa.

