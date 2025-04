Nie wiesz, na jakie kosmetyki warto zwrócić uwagę lub w jakie zainwestować? Już podpowiadam. W tym miesiącu na mojej liście znalazło się serum nawilżające Uriage. Nawilża, rozświetla oraz regeneruje odwodnioną skórę. Oprócz składników nawilżających Hydro-Thermal Complex i kwas hialuronowy.

Reklama

Jak stosować serum do twarzy?

Kosmetyki, które warto przetestować w marcu

Bardzo lubię kosmetyki Rene Furtener, więc z entuzjazmem przyjęłam informację o kolejnych nowościach. Tym razem w oko wpadła mi odżywka, która jest aktywatorem loków. Mimo że mam proste włosy to bardzo chętnie korzystam z produktów przeznaczonych do włosów kręconych. Dlaczego? Bo dodają włosom objętości. Dodatkowo produkt chroni przed wilgocią, która powoduje puszenie się włosów.

Nasze ulubione kosmetyki do pielęgnacji i stylizacji włosów

Nie będziesz chciała, żeby się skończyły! 14 kosmetyków, które warto poznać

Iwostin to jedna z moich ulubionych marek kosmetycznych. Dlatego z wielkim entuzjazmem podchodzę do ich najnowszego kremu pod oczy. Daje uczucie ukojenia i złagodzenia podrażnień. Poprawia poziom nawilżenia skóry wokół oczu, wzmacnia naturalną barierę lipidową naskórka. Wygładza skórę i koryguje zmarszczki.

Na uwagę zasługuje również olejek arganowy polskiej marki Marion. Kosmetyk jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe (omega 3, 6, 9) oraz witaminę E. Chyba nie musimy przypominać, że to jeden z najbardziej cenionych olejów na świecie. Jest idealny do pielęgnacji cery dojrzałej, suchej i odwodnionej oraz jako profilaktyka przeciwstarzeniowa. Wspomaga regenerację bariery hydrolipidowej, likwiduje suchość i szorstkość naskórka. Możecie go nakładać na włosy, ciało i twarz. Do tego ma małe poręczne opakowanie, które można wszędzie za sobą zabrać.

Reklama

Sprawdziłyśmy składy 7 znanych kremów do twarzy. Który jest najlepszy?