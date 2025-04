Początek roku to czas wypadów na narty, zabiegów dermatologicznych i przygotowań do Walentynek. W pierwszych dwóch przypadku trzeba zadbać o ochronę przeciwsłoneczną i dobre nawilżenie, w tym ostatnim przyda się kilka kosmetyków, dzięki który wykonacie seksowny makijaż.

Reklama

Kosmetyki, które warto wypróbować w lutym

Na pierwszy ogień weźmy kosmetyki do makijażu. Produktem, który bardzo lubię, jest róż do policzków Coralista Benefit. Daje bardzo subtelny efekt, który spodoba się każdej wielbicielce delikatnego makijażu. Ponoć używa go sama Ania Lewandowska!

Na mojej liście znalazł się również krem BB marki Bobbi Brown. To niezwykła mieszanka pielęgnacji i makijażu, która łączy w sobie nawilżenie, podkład i ochronę przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Dodatkowo kosmetyk dodaje skórze naturalnego blasku!

Jestem uzależniona od peelingów chemicznych. W okresie jesienno-zimowym staram się wykonać choć jedną serię tego typu zabiegów. Właśnie jestem po pierwszym i moja skóra jeszcze nigdy nie zareagowała na kwasy tak źle. Wysypka, łuszcząca się skóra i opryszczka. Jednym słowem masakra! W czasie ostatnich 2 tygodni używałam jedynie kremu nawilżające i kosmetyku z wysokim filtrem.

Życie uratował mi długotrwale nawilżający krem do twarzy Obagi! Świetnie nawilżał i łagodził wszystkie podrażnienia. W duecie z refleksem słonecznym od Avene stanowił podstawę mojej pielęgnacji w ostatnich tygodniach.

Na jakie kosmetyki jeszcze warto zwrócić uwagę w tym miesiącu? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Dzięki tym kosmetykom będziesz wyglądała młodziej

Jak dobrać pomadkę do karnacji?

Rewelacyjne palety do konturowania!