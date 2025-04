Razem z Karoliną, niemal codziennie testujemy jakiś nowy kosmetyk. I mimo, że prawie co tydzień zachwycamy się czymś nowym, to mamy swoje ulubione produkty, które nie muszą z niczym konkurować, bo zawsze będziemy do nich wracały. Tym razem zebrałyśmy te, które mają bardzo rozsądne ceny.

Ilu kosmetyków tak naprawdę potrzebujesz?

Zacznijmy od pielęgnacji, której poświęcamy o wiele więcej uwagi niż makijażowi. Żel do mycia twarzy - niby prosta rzecz, ale jak się okazuje, nie do końca. Standardowy żel kosztuje mniej więcej kilkanaście złotych. Całkiem niedawno miałyśmy okazję testować taki, który kosztuje prawie stówę. I co się okazuje? Żel na drugim miejscu w składzie ma SLS. Odradzamy mycie nim twarzy. Nasza polska, kochana Ziaja ma w swojej ofercie żel, który powinien wygrywać wszystkie rankingi! I do tego kosztuje 8 złotych.

Czy cena kosmetyków ma znaczenie?

Kolejnym polskim produktem, który uwielbiamy, jest tonik różany Evree. Skóra po nim jest wyciszona, odświeżona i świetnie przygotowana do dalszej pielęgnacji. Obok polskich marek, uwielbiamy też te koreańskie. A najbardziej ich maseczki w płachcie. Naszą ulubioną jest ta rozświetlająca od marki It's skin.

A co z makijażem? W naszym minimalistycznym (zazwyczaj) looku jest miejsce dla kremu BB, dobrego tuszu i szminki. Dobrej pomadki szukałyśmy dość długo. Po wielu testach wreszcie trafiłyśmy na perełkę - wygrała ta od Golden Rose. Nasz ulubiony tusz? Klasyka od Maybelline - żadna maskara za sto parę złotych się z nim nie równa!