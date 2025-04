Dopiero teraz zorientowałam się, że większość grudniowych hitów to kosmetyki do włosów. To chyba dlatego, że w okresie jesienno-zimowym są bardzo suche i strasznie się elektryzują. W tych miesiącach są pod specjalną ochroną!

Kosmetyczne hity grudnia!

Od kilku tygodni namiętnie używam zestawu do domowej mikrodermabrazji Mary Kay. W jego skład wchodzi preparat złuszczający i krem zmniejszający widoczność porów - osobiście mam wrażenie, że ma rozświetlające drobinki. Ten pierwszy nakłam na oczyszczoną, ale zwilżoną skórę i masuje delikatnie przez ok. 3-4 minuty. Następnie zmywam produkt i nakładam krem. Ja wykonuje ten zabieg wieczorem. Po 3 tygodniach (wykonuje zabieg co 2-3 dni) moja skóra jest o wiele gładsza, zniknęły drobne niedoskonałości i blizny. Jednak jeżeli macie bardzo wrażliwą skórę to zdecydowanie nie są kosmetyki dla was.

Jednak nawiązując do wcześniej wspomnianych włosów, weźmy pod lupę kosmetyki do włosów. Na pierwszy ogień lekka odżywka do włosów Wella. Jest świetna do moich cienkich włosów - nie obciąża ich, ale przy tym świetnie nawilża. W moim przypadku całkiem nieźle sprawdza się również najnowszy szampon marki Dove - muszę mam sentyment do kosmetyków marki.

Więcej kosmetycznych hitów:

