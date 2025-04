Kilka dni temu pokazałyśmy wam kosmetyki, których już nie ma w sprzedaży, ale bardzo nam ich brakuje. Dzisiaj przygotowałyśmy zestawienie kosmetyków, bez których nie wyobrażamy sobie codziennej pielęgnacji i makijażu. Chyba czas zacząć robić zakupy na zapas, bo nigdy nie wiadomo kiedy dany kosmetyk zniknie ze sklepowych półek.

Reklama

Będzie nam smutno, gdy te kosmetyki znikną ze sklepowych półek

W sumie to nawet nie chcemy myśleć, że ich kiedykolwiek zabraknie. Jednak nie ma się co oszukiwać, marki kosmetyczne są nieprzewidywalne i bardzo często podejmują decyzje, które nie są zrozumiałe dla konsumentów. Na wielu forach internetowych poświęconych tematyce kosmetyków można spotkać wątek dotyczący tych wycofanych ze sprzedaży. Po chwili lektury okazuje się, że takich produktów jest bardzo dużo, a taka sytuacja (że nagle czegoś brakuje) na porządku dziennym.

W naszej redakcji to była bardzo gorący temat i dlatego postanowiłyśmy stworzyć również listę, kosmetyków, za którymi będziemy tęskniły, gdy kiedyś zostaną wycofane ze sprzedaży. Nasze zestawienie otwiera paleta do konturowania Smashbox. Zawiera 3 prasowane pudry - najciemniejszy do konturowania twarzy, bronzer (ten w środku) i rozświetlacz. Produkty są w uniwersalnych odcieniach dopasowujących się do każdego koloru skóry.

Kolejnym hitem na naszej liście jest wypiekany róż do policzków Creme Puff Blush Max Factor. Jest bardzo wydajny, doskonale podkreśla naturalny odcień skóry, utrzymuje się na skórze przez cały dzień i ma bardzo ładny zapach. Skoro już jesteśmy przy kosmetykach do makijażu, to nie sposób wspomnieć o palecie do makijażu Shimmer Brick (Pink Quartz) od Bobbi Brown. Daje subtelny efekt, który doceni każda wielbicielka delikatnego make-upu.

Pewnie już wiecie, że mamy bzika na punkcie azjatyckich kosmetyków. Dlatego nie wyobrażamy sobie codziennej pielęgnacji bez emulsji nawilżającej. Nasza ulubiona jest produkowana przez markę It's skin i zawiera kolagen, który zapobiega powstawaniu zmarszczek.

Przysłowiową wisienką na torcie zawsze są perfumy. Nasz wybór padł na Si Giorgio Armani. Zapach jest transparentny, elegancki i wyjątkowy. Harmonijnie łączy ze sobą 3 akordy: nektar z czarnej porzeczki, współczesny szypr oraz jasne drzewo piżmowe. Z łatwością można się od nich uzależnić!

Jeżeli jesteście ciekawe, jakie inne kosmetyki znalazły się na naszej liście, to koniecznie zajrzyjcie do przygotowanej przez nas galerii.

Reklama

Więcej naszych porad i trików:



Triki modelek Victoria's Secret

Błędy urodowe, które popełniałyśmy jako nastolatki

Jak mieć zniewalające spojrzenie?