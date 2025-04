Dobrze skomponowana kosmetyczka to największy skarb każdej kobiety! Świetny krem do twarzy, płyn do demakijażu czy serum, to produkty, które potrafią znacząco wpłynąć na stan skóry. Dlatego dzisiaj postanowiłyśmy pokazać wam kosmetyki, na które byłybyśmy w stanie wydać ostatnie pieniądze.

Kosmetyki, na które będzie w stanie wydać ostatnie pieniądze

Produktem, który tak naprawdę zainspirował nas do stworzenia tego zestawienia był płyn micelarny Bioderma. Mamy na myśli oczywiście ten czerwony - przeznaczony do skóry suchej i bardzo suchej. Nic nie usuwa makijażu tak dobrze!

Kolejnym produktem na naszej liście, jest masło do ciała o zapachu mango z The Body Shop. W tym przypadku to już bardzo dojrzała znajomość, która rozpoczęła się miłością od pierwszego użycia. Nawet nie jesteśmy w stanie policzyć, ile opakowań już wykorzystałyśmy. Podczas wyprzedaży kupujemy zawsze większe opakowanie, dzięki temu nie mamy wyrzutów sumienia, że wydałyśmy tak dużo na balsam do ciała.

Cienkie, pozbawione objętości włosy to zmora wielu kobiet. My też się do nich zaliczamy! Dlatego unikamy obciążających kosmetyków do pielęgnacji i stylizacji. Na zmianę używamy szamponu oczyszczającego Kevin Murphy i wygładzającego do włosów niezdyscyplinowanych Rene Furterer. Zanim zabierzemy się do suszenia, używamy lekkiej odżywki w sprayu. Obecnie w numerem jeden jest produkt Balmain. Świetnie nawilża i odżywia włosy, a nawet ułatwia ich stylizację.

Oczywiście wybór perfum jest rzeczą bardzo indywidualną, ale nie mogłyśmy się powstrzymać. Woda perfumowana Giorgio Armani Si to zapach, z którym nie rozstajemy się od chwili, gdy pojawił się na rynku.

Od jakiegoś czasu jednym z naszych obowiązkowych elementów codziennego makijażu jest bronzer. Od kiedy wypróbowałyśmy ziemię egipską Bikor, nie chcemy zamieniać jej na nic innego. Jest doskonała! Skoro jesteśmy już przy kosmetykach do makijażu, to czas wspomnieć o kredce do oczu Sisley. Wiemy, że jest bardzo droga, ale jest wydajna, nie rozmazuje się i daje zniewalający efekt. Chcecie wiedzieć, co jeszcze znalazło się w naszym zestawieniu? Zajrzyjcie do galerii poniżej!

