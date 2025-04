Czerwiec upływa mi pod znakiem oczyszczanie, delikatnego makijażu i pielęgnacji włosów, ale mimo wszystko znalazło się miejsce dla drobnej ekstrawagancji. Kolorowe farby do włosów, to jeden z najważniejszych trendów urodowych na lato 2017. Oczywiście sama nie zrobię sobie takie koloru na głowie (jestem strasznym tchórzem), ale może któraś z was się skusi?

Reklama

Nowości kosmetyczne na czerwiec 2017

Jakie kosmetyki warto wypróbować w tym miesiącu?

Na pierwszy ogień biorę oczyszczająco-wygładzający lotion do twarzy marki Galenic. Dzięki zastosowaniu wody granitowej i wody kwiatowej kosmetyk głęboko oczyszcza skórę. Pomimo właściwości ściągających i zwężających pory, cera pozostaje głęboka nawilżona, ale mimo wszystko matowa.

Mam sentyment do polskich marek, a Barwa należy do mojego top siedem. Teraz dokładnie przyglądam się maseczce złuszczającej z serii Barwa Siarkowa, która działa w czasie snu. Po 6 godzinach skóra jest miękka, zregenerowana, delikatnie złuszczona i oczyszczona. Czy można chcieć czegoś więcej?

5 marek kosmetycznych, na które warto wydać (każde) pieniądze

Reklama

Miałyście okazję wypróbować matowe szminki Bourjois Rouge Edition Velvet? I jak? Bo ja je uwielbiam. Są delikatne i lekkie jak piórko, nie wysuszają ust, a do tego mają piękne kolory. Teraz marka wprowadziła do kolekcji dwa kolejne odcienie. Kolor 021 to mój faworyt!