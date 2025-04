W czerwcu już zaczynam myśleć o zbliżających się wakacjach i rozglądam się za najlepszymi kosmetykami do letniej pielęgnacji twarzy i ciała.

Kosmetyki, które warto wypróbować w czerwcu

Czy znacie kosmetyki amerykańskiej marki NYX? To brand produkujący znakomite produkty do makijażu, które dostępne są w przystępnej cenie. Za paletę 9 cieni do powiek trzeba zapłacić ok. 56 zł, a za szminkę ok. 35 zł. Ja jestem uzależniona od ich różu do policzków, który kosztuje 39 zł.

Mój fryzjer zawsze powtarza, że mam włosy jak typowa Polka - jest ich dużo, ale są bardzo cienkie. Dlatego moją największą zmorą jest brak objętości. Dwoje się i troje, ale niestety bardzo często nie daje się z tym nic zrobić. W takich sytuacjach ratuje mnie puder w sprayu Volume in Powder V.I.P. Kerastase.

Raczej się nie opalam, ale nie chcę rezygnować ze złocistej i delikatnie brązowej skóry. Dlatego w mojej łazience zawsze można znaleźć balsam brązujący. Moim ostatnim odkryciem jest balsam brązujący pod prysznic Lirene. Jednak uprzedzam, że nie jest to opcja dla osób oczekujących natychmiastowych efektów. Aby uzyskać efekt skóry delikatnie muśniętej słońcem potrzeba 3-4 dni.

Nie sposób zapomnieć o najnowszych, żelowych lakierach Rimmel. Super Gel to system 2 kroków, który zapewnia niesamowity kolor i niezwykły blask. Lakiery są łatwe w aplikacji, wysychają jak zwykły lakier i nie potrzebują lampy ze światłem UV!

