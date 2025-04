Jestem wielką szczęściarą, bo każdego dnia na moje biurko trafia bardzo dużo kosmetyków, które staram się regularnie testować. Dzięki temu jestem w stanie powiedzieć, które produkty zasługują na uwagę, a które najlepiej omijać szerokim łukiem. Tym razem przygotowałam zestawienie kosmetycznych odkryć 2018 roku. Co znalazło się na mojej liście?

Kosmetyczne odkrycia 2018 roku

Uwielbiam polskie marki kosmetyczne, więc pewnie nie będziesz zaskoczona, że (moim zdaniem) największym hitem 2018 roku jest różany krem do twarzy od marki Iossi - pięknie pachnie, znakomicie nawilża i łagodzi podrażnienia. Poleciłam go już wielu osobom i każdy (bez wyjątku) podziela moje zdanie. Wiem, że ten krem jest dość drogi, ale to naprawdę bardzo dobrze wydanie pieniądze. Jeżeli chcesz najpierw sama sprawdzić, to możesz zamówić kosmetyk w wersji mini i przekonać się na własnej skórze. Jestem pewna, że jak raz go użyjesz, to nie będziesz chciała zamienić go na nic innego.

Pewnie nie raz słyszałaś o marce The Ordinary, która produkuje kosmetyki o prostych składach, ich działanie jest potwierdzone w badaniach, a ceny nie są wygórowane. Dlatego właśnie z wypiekani na twarzy przystąpiłam do testowania kultowego produktu tej marki - peelingu kwasowego AHA 30% + BHA 2%. I nie zawiodłam się! Pierwsze efekty zauważyłam już po 2 tygodniach regularnego stosowania (nakłada się go 2 razy w tygodniu na maksymalnie 10 minut). Moja skóra stała się gładsza, lepiej nawilżona i bardziej promienna. Zaskórniki stały się znacznie mniej widoczne i zapomniałam o wypryskach. Dla mnie bomba!

Na podium znalazł się również krem BB Healthy Mix marki Bourjois. Ma lekką konsystencję, ale niedoskonałości kryje, jak tradycyjny podkład. Sprawia, że skóra wygląda świeżo i promiennie. Znakomicie się rozprowadza i błyskawicznie stapia ze skórą. Jego formuła jest wzbogacona w witaminy C, A, E i pro witaminę B5. Ja go uwielbiam!

Co jeszcze znalazło się na mojej liście? Zajrzyj do galerii!

