PERFUMY

Karolina: Gdyby ktoś dał mi do powąchania ten zapach jeszcze kilka lat temu, to powiedziałabym, że jest okropny. Teraz uważam, że to jeden z najładniejszych komercyjnych zapachów na rynku. Zapach został zainspirowany bursztynem, który Serge Lutens otrzymał w prezencie podczas swojej pierwszej podróży do Maroka, w 1968 roku. Przez wiele lat bursztyn schowany był w kuferku z tui, a z czasem surowce nasączyły się nawzajem własnym zapachem.

Gosia: Odkąd zrobiłam swoje pierwsze perfumy w jednej z warszawskich „mieszalni nic, co dostępne jest w popularnych perfumeriach mi się nie podoba. Polecam wszystkim, którym znudziły już „poprawne zapachy, którym pachnie co druga kobieta. Poza tym, komponowanie własnych perfum to świetna zabawa!