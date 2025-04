Koniec roku sprawia, że jesteś skłonne do refleksji i podsumowań. Oczywiście zaczniemy od najprzyjemniejszej części, czyli stworzenia listy kosmetyków, które w tym roku pokochałyśmy. Jesteście ciekawe, co znalazło się na naszej liście? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Nasze kosmetyczne odkrycia 2015 roku

Na naszą listę trafiło, aż 16 kosmetyków - to produkty, które możemy wam z czystym sumieniem polecić, bo używamy ich na co dzień. Na pierwszy ogień bierzemy paletę cieni do powiek Too Faced. Kolory, ktore się w niej znalazły są idealnie dobrane. Znajdziecie wśród nich beże i brązy idealne do makijażu dziennego, ale również ciemniejsze bakłażanowe odcienie - dzięki nim wykonacie bardziej wieczorowy make-up. Mają niezwykle kremową konsystencję, bardzo długo się utrzymują i bosko pachną.

To była miłość od pierwszego użycia! Do tej pory nie miałyśmy lepszego kosmetyku do brwi. Na początku nadajemy brwiom pożądany kształt, a później rozcieramy kredkę gąbeczką. Kosmetyk jest bardzo wydajny, ma przystępną cenę i można wybrać sobie odpowiadający kolor. Ten kosmetyk zostanie z nami na długo!

Do gustu przypał nam również najnowszy podkład marki Astor. Daje bardzo naturalny efekt, ale całkiem nieźle kryje. Dobrze nawilża i co najważniejsze zawiera filtr przeciwsłoneczny. Jest doskonały na co dzień. Jeżeli chcecie uzyskać bardziej wieczorowy efekt, koniecznie zastosujcie bazę pod makijaż.

Oczywiście nie zapomniałyśmy o kosmetykach do pielęgnacji. Już wiele razy wspominałyśmy wam o serum z witaminą C marki Obagi - mamy na jego punkcie obsesję. Świetnie sprawdza się u nas również żel do mycia twarzy Mixa - znakomicie oczyszcza i usuwa wszelkie zanieczyszczenia oraz żel pod prysznic Dove Caring Protection - świetnie nawilża skórę, jestem skłonna zaryzykować stwierdzenie, że działa jak balsam do ciała.

