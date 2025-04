Jesteśmy zafascynowane azjatyckimi kosmetykami. Jesteśmy przyzwyczajone, że każda marka kosmetyczna ma lepsze i gorsze produkty. Jednak w przypadku marek pochodzących z dalekiego wschodu ta zasada nie działa. Nigdy nie trafiłyśmy słabszy produkt. Wszystkie są genialne!

Azjatyckie kosmetyki, które was zaskoczą

Największe kosmetyczne hity wywodzą się z rynku azjatyckiego, obecnie zachodzie koncerny właśnie tam szukają inspiracji. Przecież to Azjatki jako pierwsze używały kremów BB i CC. Zaś hitem ostatnich miesięcy są podkłady w poduszeczce. A naszym skromnym zdaniem to nie koniec. Zobaczcie, jakie kosmetyki warto poznać już dziś.

Sekret nieskazitelnej skóry Koreanek

My uległyśmy modzie na koreańskie kosmetyki. Jesteśmy wielkimi fankami maseczek w płachcie, emulsji nawilżających czy kremów wodnych. Od dłuższego czasu stosujemy się również do zasad pielęgnacji obowiązujących w Azji. Na pierwszy rzut oka 10 etapów może wydać się totalnym absurdem, ale gdy zobaczyłyśmy pierwsze rezultaty, nie chciałyśmy z nich rezygnować.

Jeżeli nie do końca wiecie, na czym to wszystko polega i jak się za to zabrać, koniecznie zajrzyjcie do książki "Sekrety urody Koreanek. Elementarz pielęgnacji" Charlotte Cho. Autorka, która została wychowana w USA, jako dorosła kobieta przeprowadza się do kraju, z którego pochodzą jej rodzice. Sama odkrywa, w czym tkwi sekret nieskazitelnej cery Koreanek.

