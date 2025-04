Dzisiaj postanowiłyśmy zaszaleć i znalazłyśmy dla odmiany kosmetyki, na które nigdy w życiu nie będziemy mogły sobie pozwolić. Przedział cenowy jest dość duży, ale produkty, które znalazły się naszym zestawieniu, znacznie się od siebie różnią. Jednak jest jedna rzecz, która je łączy - astronomiczna cena.

Kosmetyki, które kosztują fortunę

Nasz przegląd zaczynamy od szminki do ust marki Guerlain, której opakowanie wykonane jest z żółtego złota i wysadzane, aż 199 brylantami. Dołączyłyśmy do niej czarny lakier do paznokci z delikatnymi drobinkami. Te połyskujące cudeńka to oczywiście... diamenty! Jednak cena obu tych produktów może wywołać zawrót głowy. Jeżeli jesteście ciekawe, ile trzeba za nie zapłacić, zajrzyjcie do naszej galerii poniżej.

Do tego zacnego grona dodałyśmy również krem do twarzy, który kosztuje ok. 4300 zł i rozświetlającą maseczkę za "jedyne" 1050 zł. Czy jesteście w stanie wydać tak dużo na kosmetyki? Jaka jest wasza górna granica?

