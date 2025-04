Zebrałyśmy informacje od popularnych drogerii i perfumerii i już wiemy, które kosmetyki sprzedawały się najlepiej w ubiegłym roku. Wśród zapachów na prowadzenie wysunął się jeden z ulubionych zapachów wszystkich Polek - pierwsze perfumy Jimmiego Choo. Obok nich stanął najnowszy zapach od Yves Saint Laurent - Black Opium.

Hitem 2015 roku były dwie palety do makijażu - Chocolate Bar od Too Faced i Naked3 od Urban Decay. I nic dziwnego, obie marki zawitały do Polski kilka miesięcy temu, a my od razu się w nich zakochałyśmy. Jeśli chodzi o pielęgnację, maseczka nawilżająca marki GlamGlow, jeszcze długo nie będzie miała odpowiedniego konkurenta. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie jakie kosmetyki sprzedawały się najlepiej w 2015 roku.

