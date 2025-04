5 z 7

Woda toaletowa CK One Calvin Klein, cena 155 zł za 50 ml

CK One to zdecydowanie mój najmniej lubiany zapach. Nie przekonuje mnie jego prostota i zielona herbata, która dominuje w nucie głównej. Dodatkowo flakonik ... który wygląda mało estetycznie i kobieco. Może to dlatego, że CK One to perfumy i dla kobiet, i dla mężczyzn, co niestety dodatkowo mnie nie przekonuje. CK One jest mocno przereklamowany, a dla mnie po prostu nijaki!