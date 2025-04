Wśród ogromnej oferty marek kosmetycznych, jest grupa produktów, które znają wszyscy. O czerwonej szmince od Chanel, różu do policzków Bourjois czy balsamie do ust Eos słyszał każdy. Jakie kosmetyki przychodzą ci jeszcze do głowy? Sprawdź naszą listę najbardziej znanych kosmetyków na świecie!

Na naszej liście znalazło się tylko (a może aż) 20 kosmetyków. Wśród nich podkład do twarzy Double Wear od Estee Lauder, który gwarantuje jedwabiście-matowe wykończenie makijażu, utrzymuje się przez wiele godzin i dobrze kryje. To od wielu lat jeden z najlepiej sprzedających się podkładów na świecie.

W czasie letnich miesięcy zawsze pamiętaj o wodzie termalnej, która daje ukojeniem odwodnionej skórze. Zabieraj ją również w podróż, po wielu godzinach spędzonych w samolocie, jest jak delikatny opatrunek. Ta najbardziej znana produkowana jest przez markę Avene.

Słyszałaś o rozświetlającym korektorze pod oczy Yves Saint Laurent? Tak myślałyśmy! Znają go wszyscy, którzy borykają się z nieestetycznymi sińcami. Jest jak magiczna różdżka, która tuszuje wszelkie niedoskonałości i sprawia, że skóra odzyskuje blask. Jest drogi i ma wiele tańszych (i równie dobrych) zamienników, jednak naszym zdaniem warto mieć go chociaż raz w życiu.

Nie sposób zapomnieć o klasycznej czerwonej szmince od Chanel. Jeżeli nie masz czasu na makijaż, wystarczy, że pomalujesz usta pomadką w kolorze ognistej czerwieni. Ten jeden kosmetyk sprawi, że będziesz wyglądała seksownie i kobieco.

1 z 20 fot. Materiały prasowe Rozświetlający korektor Touche Eclat YSL, cena, ok. 189 zł

2 z 20 fot. Materiały prasowe Tusz do rzęs Colossal Maybelline, cena, ok. 35 zł

3 z 20 fot. Materiały prasowe Wody perfumowane Chanel Chance, Chance eau Vive, Chance eau Fraiche i najnowsze Chance eau Tendre, 50 ml, cela ok. 420 zł

4 z 20 fot. Materiały prasowe Krem Nivea, cena, ok. 4 zł

5 z 20 fot. Materiały prasowe Czerwona szminka Chanel, cena, ok. 153 zł

6 z 20 fot. Materiały prasowe Kuracja rozświetlająca do twarzy GLAMGLOW, cena, ok. 229 zł

7 z 20 fot. Materiały prasowe Lakier do włosów Elnett Loreal, cena Lakier do włosów Elnett Loreal, cena, ok. 23 zł

8 z 20 fot. Materiały prasowe Intensywnie nawilżająca maseczka do twarzy Drink Up Origins, cena, ok. 99 zł

9 z 20 fot. Materiały prasowe Paleta do makijażu Paleta Naked Urban Decay, cena, ok. 239 zł

10 z 20 fot. Materiały prasowe Woda perfumowana Shalimar Guerlain, 50ml, cena, ok. 465 zł

11 z 20 fot. Materiały prasowe Balsam do ust Eos, cena, ok. 25 zł

12 z 20 fot. Materiały prasowe Podkład Double Wear Estée Lauder, cena, ok. 179 zł

13 z 20 fot. Materiały prasowe Suchy olejek do twarzy, ciała i włosow Nuxe, cena, ok. 149 zł

14 z 20 fot. Materiały prasowe Woda micelarna do skóry suchej i bardzo suchej Sensibio H2O Bioderma, cena, ok. 49,90 zł

15 z 20 fot. Materiały prasowe Baza pod makijaż The POREfessional Benefit, cena, ok. 165 zł

16 z 20 fot. Materiały prasowe Róż do policzków Bourjois, cena Róż do policzków Bourjois, cena, ok. 53 z

17 z 20 fot. Materiały prasowe Puder rozświetlający Les Meteorites Guerlain, cena, ok. 255 zł

18 z 20 fot. Materiały prasowe Woda termalna Avene, cena, ok. 41 zł

19 z 20 fot. Materiały prasowe