Nafta kosmetyczna to nic innego jak parafina (Paraffinum Liquidum) w formie ciekłej. Pozyskiwana jest w procesie wielokrotnej destylacji z ropy naftowej, torfu, smoły węgla brunatnego, smoły łupkowej. Znana jest od dziesiątek lat (używały jej już nasze babcie) i do tej pory cieszy się ogromnym powodzeniem jako kosmetyk do pielęgnacji włosów i skóry.

Nafta kosmetyczna polecana jest szczególnie włosom suchym, osłabionym, zniszczonym z tendencją do wypadania. Posiadaczki włosów przetłuszczających się również mogą ją stosować, ale w symbolicznych ilościach i nie częściej niż 2 razy w miesiącu.

Nafta kosmetyczna na włosy – efekty stosowania:

poprawia ukrwienie cebulek włosowych,

wzmacnia, nadaje połysk i miękkość,

zapobiega elektryzowaniu się włosów,

ułatwia rozczesywanie i modelowanie,

zapobiega wypadaniu i rozdwajaniu włosów,

usuwa łupież.

Nafta dostępna jest w kilku wariantach - wzbogacona dodatkowymi składnikami aktywnymi, np. witaminami A i E, olejkiem rycynowym czy wyciągiem z pokrzywy.

WAŻNE: u osób wrażliwych nafta może powodować zaczerwienienie, podrażnienie i swędzenie skóry głowy. Jeśli tak się dzieje, należy aplikować naftę wyłącznie na końcówki włosów.

Ważne jest również to, aby nie przesadzić z częstotliwością jej stosowania, włosy suche i łamliwym wystarczy zabieg raz w tygodniu. W przeciwnym razie nafta kosmetyczna może wysuszyć włosy i skórę głowy.

Olej neem na skórę i na włosy: jak działa i jak stosować?

fot. Nafta kosmetyczna na włosy/ Adobe Stock, puhhha

Naftę kosmetyczną możesz zastosować solo lub z dodatkiem olejku rycynowego. Aplikuj ją na suche lub lekko wilgotne włosy. Już po jednym zabiegu zobaczysz widoczną poprawę – pasma będą wygładzone i błyszczące. Efekt ten jest jednak chwilowy i nie zastąpi innych zabiegów pielęgnacyjnych.

Nafta kosmetyczna jako maska

Niewielką ilość kosmetyku wetrzyj w skórę głowy i rozprowadź na całej długości włosów. Zostaw na 10 minut i zmyj.

Zmycie nafty nie jest proste, dlatego zacznij od umycia włosów oliwką - olej zmyje olej. Dopiero później sięgnij po szampon. Umyj włosy 2-3 krotnie.

Nafta kosmetyczna z olejkiem rycynowym i jajkiem – maska na porost włosów

4 łyżki nafty kosmetycznej,

3 łyżki oleju rycynowego,

żółtko.

Wymieszaj wszystkie składniki. Następnie wmasuj maseczkę w skórę głowy i rozprowadź na całej długości włosów. Pozostaw na 20 minut. Dla lepszych efektów, owiń głowę ręcznikiem lub załóż czepek.

Olej musztardowy na włosy: jak działa i jak go stosować?

Nafta kosmetyczna i jajko – odżywcza maska do włosów

3 łyżki nafty,

jajko.

Wymieszaj dokładnie oba składniki. Mieszankę rozprowadź na włosach i pozostaw na ok. 10 minut. Po tym czasie dokładnie zmyj. Pasma będą lśniące, gładkie i sypkie.

Nafta kosmetyczna może być stosowana również na twarz, ale w niewielkich ilościach. Niestety, wykazuje działanie komedogenne i może spowodować wysyp niedoskonałości.

Posiadaczki cery wrażliwej, atopowej, suchej i naczynkowej powinny zrezygnować z jej stosowania.

Nafta kosmetyczna na twarz – efekty stosowania

Nafta kosmetyczna działa przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo, należy stosować ją miejscowo na zmiany skórne takie jak pryszcze, krosty, czy blizny potrądzikowe. Przed użyciem nafty kosmetycznej na twarz zawsze należy wykonać test alergiczny, aby nie spowodować podrażnień cery.

Nafta kosmetyczna jest łatwo dostępna. Kupisz ją w aptekach i niektórych drogeriach. Cena: ok. 6-10 zł.

17.01.2020

