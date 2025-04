Już 16 października 2020 rozpoczyna się kolejna wielka promocja na kosmetyki do makijażu w drogeriach Rossmann. Po rewelacyjnej akcji 2+2 przyszedł czas na nowe zasady. Na czym będzie polegać najnowsza akcja rabatowa?

Reklama

Promocja na makijaż w Rossmannie jesień 2020

Udział w promocji biorą wszystkie marki, które dostępne są na drogeryjnych półkach. Kosmetyki do makijażu będą przecenione nawet o 60%. W promocyjnych cenach będzie można kupić: tusze do rzęs, podkłady, bronzery, róże i rozświetlacze, korektory, cienie do powiek, szminki, lakiery do paznokci i kosmetyki do brwi.

fot. Materiały prasowe

Przykładowe ceny:

róż do policzków Bourjois przeceniony z 56,99 zł na 22,99 zł,

tusz 2000 Calories Max Factor przeceniony z 36,99 zł na 14,99 zł,

tusz do rzęs Extension Volume Eveline przeceniony z 14,79 zł na 5,89 zł,

korektor Infallible More Than Concealer L'Oreal przeceniony z 63,99 zł na 25,59 zł,

podkład Healthy Mix Bourjois przeceniony z 65,99 zł na 26,39 zł,

podkład Radiant Lift Max Factor przeceniony z 66,99 zł na 26,79 zł.

Co trafi do naszego koszyka? Na pewno jeden z naszych ulubionych kremów BB od Bourjois, matowy bronzer do twarzy od Lovely w kształcie czekoladki (teraz będzie kosztował niecałe 10 zł!) oraz matowa pomadka Stay Matte od Maybelline (kupisz ją za 14,39 zł).

Niedawno w ofercie drogerii Rossmann pojawiły się też kosmetyki Catrice - taka promocja to doskonała okazja do przetestowania większego asortymentu marki.

Więcej informacji o promocji poznamy dopiero w dniu, w którym ruszy akcja, czyli 16 października (piątek). Póki co wiadomo, że z rabatów będą mogły skorzystać osoby, które należą do Klubu Rossmann, czyli posiadają aplikację drogerii. Promocja na październik 2020 będzie obowiązywała zarówno stacjonarnie jak i online.

Promocja na kosmetyki do makijażu potrwa do 31 października 2020.

Reklama

Więcej o kosmetykach:

3 kosmetyki z retinolem dla początkujących do 30 zł

Kosmetyczne hity na jesień 2020 do 10 zł

3 podkłady z Rossmanna, które maskują i leczą niedoskonałości