Latem szukamy lekkich i nawilżających podkładów. Jedną z rynkowych nowości, które doskonale sprawdzą się podczas nadchodzących upałów, jest organiczny podkład marki Boho Green zawierający aż 99% naturalnych składników.

Podkład w regularnej cenie jest dość drogi, ale obecnie trwa wielka akcja promocyjna na makijaż w drogeriach Rossmann. Na pewno uda się go kupić sporo taniej!

Podkład Boho Green Make-up w Rossmannie

Podkład ma lekką, płynną konsystencję, która idealnie stapia się ze skórą - maskuje niedoskonałości, ujednolica koloryt cery i dodaje jej promiennego blasku.

To, co go wyróżnia na tle innych podkładów z drogeryjnych półek to jego skład - zawiera aż 99% naturalnych składników i 24% certyfikowanych składników organicznych. Jego formuła oparta jest na organicznej wodzie z łodyg jęczmienia o silnych właściwościach łagodzących i nawilżających.

Podkład świetnie się rozprowadza, nie wchodzi w zmarszczki i nie podkreśla suchych skórek. Nie tworzy efektu maski, skóra wygląda niezwykle naturalnie. Ma krycie od delikatnego po średnie - jeśli zależy ci na mocniejszym zakamuflowaniu niedoskonałości, użyj korektora.

Nadaje się dla każdego typu cery, ponieważ nie jest komedogenny (nie zapycha porów), chociaż najbardziej zadowolone z niego będą posiadaczki skór suchych, wrażliwych i naczynkowych.

Podkład Boho Green dostępny jest w 6 kolorach: 01 Porcelain, 02 Ivoire, 03 Sable, 04 Beige Dore, 05 Miel, 06 Caramel. Wszystkie opierają się na naturalnych, żółto-beżowych tonach. Sprzedawany jest w szklanej butelce z wygodną pompką.

Podkład w regularnej cenie kosztuje 109,99 złotych za 30 ml. Z racji zbliżającej się wielkimi krokami promocji, będzie go można kupić sporo taniej!

Jak nakładać podkład?

Jeśli chcesz uzyskać najbardziej naturalny efekt , użyj do tego zwilżonej gąbki do makijażu i ruchem stemplującym wklepuj podkład w skórę.

Jeśli zależy ci na mocniejszym kryciu, nałóż podkład pędzlem (możesz wcześniej wklepać w skórę bazę pod makijaż, która przedłuży trwałość podkładu). Jeśli na twojej skórze nadal widoczne są pojedyncze niedoskonałości, nie dokładaj kolejnej warstwy fluidu, tylko sięgnij po korektor.

