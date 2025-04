Jakiś czas temu pokazałyśmy wam kosmetyki, na które nie ma sensu wydawać fortuny. Dzisiaj postanowiłyśmy stworzyć listę produktów, na których nie ma sensu oszczędzać. Co znalazło się na naszej liście?

Kosmetyki, na których nie ma sensu oszczędzać

Na naszej liście znalazło się 7 kosmetyków, których większość kobiet używa każdego dnia. Zestawienie otwiera serum i krem do twarzy. Naszym zdaniem to najważniejsze kosmetyki do pielęgnacji i warto mieć w kosmetyczce te, które są dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb. Nie wywołają reakcji alergicznej i nie podrażnią. Do tej grupy produktów zaliczamy również odżywkę do rzęs.

Jak znaleźć idealny odcień podkładu?

Jeżeli chodzi kosmetyki do makijażu, to nie żałujcie pieniędzy na podkład i tusz do rzęs. Jesteśmy przekonane, że zwłaszcza w przypadku tego ostatniego zdania będą podzielone. Jednak my jesteśmy nieugięte. Okolice oczu są bardzo wrażliwe i łatwo o podrażnienia. Ten argument jest szczególnie ważny w przypadku osób noszących soczewki.

Warto również zastanowić się nam kupieniem wielofunkcyjnej palety do makijażu z wyższej półki. Róż, rozświetlacz i bronzer w jednym to idealne rozwiązanie. Dodatkowym argumentem jest fakt, że tego typu kosmetyki wystarczają bardzo długo.

Na koniec zostawiłyśmy perfumy. Jednak do tego chyba nie musimy nikogo przekonywać. Wyjątkowy i niepowtarzalny zapach, który idealnie do nas pasuje, jest najlepszym i najbardziej pożądanym kosmetykiem na świecie.

