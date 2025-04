Nowa woda perfumowana marki Oriflame My Destiny urzekła mnie swoim wyjątkowym zapachem i niestandardowym flakonem. Bardzo spodobało mi się to, że z myślą o wyjątkowości kobiet, marka wprowadziła do swojej kolekcji niezwykłą wodę perfumowaną o tak słodkim, kwiatowym zapachu. Wysmakowane nuty kwiatów lotosu, płatków peonii i aromatu paczuli skomponowane przez wybitną francuską kreatorkę perfum Sophie Labbé pozwolą wyróżnić się w tłumie każdej z nas. Oprócz wody perfumowanej do kolekcji dołączyły także produkty do makijażu oraz akcesoria ozdobne. Ambasadorką zapachu My Destiny od Oriflame została aktorka Anna Dereszowska.

Zapach, który zniewala

My Destiny to przede wszystkim niepowtarzalność i wyjątkowość, a która z nas nie lubi się tak czuć? Woda perfumowana marki Oriflame została stworzona z myślą o zachowaniu i podkreśleniu niezależności każdej z nas. Dlatego ten wyjątkowy produkt nie tylko wyróżnia się doskonałym zapachem, ale także niepowtarzalnym flakonem. Szkło każdej z butelek zostało ozdobione techniką iniekcji, dzięki czemu każdy z flakonów ma inny kolor. Wszystko zaś inspirowane jest odcieniami turmalinu, bardzo rzadkiego minerału.

Turmalin to niepowtarzalność

Woda toaletowa My Destiny emanuje intensywnymi nutami owocowo-kwiatowymi, a dzięki zawartemu w swoim składzie turmalinowi dodaje pewności siebie i wzmaga kreatywność. Warto wiedzieć, że minerał ten jest bardzo cenionym kamieniem półszlachetnym, którego wielość barw jest nieograniczona. Dlatego też, zwany jest inaczej minerałem "wielobarwnym".

Właściwości turmalinu:

wzmacnia i oczyszcza ciało oraz umysł

uspokaja

inspiruje

chroni przed negatywną energią

uczy cierpliwości

rozprasza lęki

Kolekcja My Destiny

My Destiny to nie tylko woda perfumowana, ale także cała kolekcja obejmująca intensywne produkty do makijażu oraz unikalne akcesoria. Dzięki tej kolekcji będziesz czuć się wyjątkowa o każdej porze dnia. Sama Anna Dereszowska podkreśla niezwykłe właściwości perfum. W mojej opinii, kolekcja ta zdobędzie serca wszystkich kobiet - moje zdobyła od razu, za sprawą intensywnego zapachu i długotrwałości.