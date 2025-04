W najnowszej kolekcji kosmetyków stylingowych do włosów marki Wella Shockwaves Massive "Murowany Fryz" znajdziecie trzy niezawodne produkty do stylizacji każdej długości włosów: żel, wosk i lakier utrwalający.

Kosmetyki z tej linii są łatwe w zastosowaniu, nie obciążają włosów i bardzo łatwo się zmywają. „Murowany Fryz” to skuteczny sposób na pomysłową ekspresję własnej indywidualności. Baw się z głową w to, co lubisz!

Żel ShockWaves Massive Murowany Fryz modeluje i wykańcza fryzurę, zapewnia długotrwały efekt, nadaje połysk.

Wosk ShockWaves Massive Murowany Fryz idealny do nieposłusznych włosów.

Lakier ShockWaves Massive Murowany Fryz utrwali każdą fryzurę, daje się łatwo wyczesać.

