Minikosmetyki do walizki

Kosmetyki samoopalające ST.MORIZ w wersji podróżnej. Zestawy „tavel” dostępne są w dwóch wersjach. Pierwszy set Mini Bronzing Collection Medium to produkty dedykowane jaśniejszej karnacji. W praktycznej kosmetyczce znajdziemy scrub złuszczający i wygładzający skórę oraz przygotowujący ją do nałożenia samoopalacza, nawilżający balsam brązujący oraz ekspresowy balsam samoopalający. Drugi zestaw to doskonała propozycja dla osób o ciemniejszej karnacji lub lubiących intensywniejszą opaleniznę. Mini Bronzing Collection Dark zawiera: scrub, nawilżający balsam samoopalający i mus. Peeling pozwoli na uzyskanie równomiernej opalenizny, natomiast balsam wydłuży czas jej utrzymania się na naszej skórze. Cena zestawu: ok. 49 zł.