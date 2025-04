Co powiecie na lakier sygnowany nazwiskiem sławnego projektanta? A może skusicie się na połyskujący milionem drobinek żel do ciała? Michael Kors najlepiej wie, co to znaczy letni look - na swoich pokazach regularnie lansuje opalone modelki z delikatnie pofalowanymi włosami i w złocistym makijażu, które wyglądają jakby właśnie wróciły z wakacji.

Pierwsza kolekcja beauty Michaela Korsa pojawiła się na rynku poprzedniej wiosny. Teraz projektant wraca z odświeżoną, letnią linią kosmetyków kolorowych i do pielęgnacji. Znajdziecie w niej lakiery do paznokci, błyszczyki, szminki, bronzery, róże, balsam po opalaniu, samoopalacz i pomadkę ochronną. Zajrzyjcie do naszej galerii!

W naszej galerii znajdziecie kosmetyki z najnowszej kolekcji Michaela Korsa: