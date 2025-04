Połysk tafli szkła. Albo najczystszej wody jaką możecie sobie wyobrazić, odbijającej ostre promienie słoneczne. Widzicie oczami wyobraźni ten efekt? Popularnie nazywany metalicznym, ale to zbyt płytkie określenie. Bo nie chodzi tu o zwykłe połyskujące drobinki, ale o jeszcze bardziej trójwymiarowy blask. Efekt mokrego ciała.

Kosmetyczna lista zakupów na maj 2017

Cienie od powiek, błyszczyki, rozświetlacze i lakiery do paznokci - każdy z tych produktów jest w stanie zapewnić taki look. Ogromnym plusem jest to, że ten trend pasuje każdemu. To o czym musicie pamiętać w przypadku takich mocnych tendencji, to umiar. Jeśli zdecydujecie się na taki makijaż, postawcie tylko na jeden element - usta, oczy albo policzki. Możecie wybierać między prasowanymi formułami albo tymi w kremie - dobierzcie ją do swoich pozostałych kosmetyków do makijażu.

Nam najbardziej podoba się złoty cień na powiekach, usta w kolorze soczystej śliwki i holograficzny rozświetlacz. Zajrzyjcie do naszej galerii po kosmetyki, które pokochacie od pierwszego użycia.

