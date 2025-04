Męskie perfumy potrafią doprowadzić kobiety do szaleństwa! Znalazłyśmy dla ciebie 5 zapachów, które pokochasz na swoim mężczyźnie. Możesz zrobisz mu prezent na święto zakochanych?

1. Dior - Sauvage

Cena: 331,38 zł za 100 ml na stronie perfumesco.pl

Dior Sauvage to niezwykle świeża kompozycja, jest to zarówno zapach szlachetny jak i surowy. Zapach powstał w 2015 roku. Sauvage został zainspirowany przez otwarte przestrzenie. Intensywnie niebieskie niebo, rozpostarte nad kamienistym krajobrazem skąpanej w gorącym słońcu pustyni. Twórcą kompozycji zapachowej jest Francois Demachy. Zapach będzie idealnym dla wszystkich mężczyzn ceniących sobie szyk i elegancję.

Dior - Sauvage

2. Paco Rabanne - Invictus



Cena: 236,43 za 100 ml na stronie perfumesco.pl - najtańsza oferta na rynku!

Invictus marki Paco Rabanne to drzewno - wodne perfumy dla mężczyzn. Są to nowe perfumy, Invictus został wydany w 2013 roku. Invictus stworzyli Veronique Nyberg, Anne Flipo, Olivier Polge i Dominique Ropion. Zmysłowo świeża kompozycja różni się od tradycyjnych męskich zapachów. Nie jest to transparentna, letnia bryza ani tradycyjna woda kolońska. Invictus charakteryzuje ekstremalna tekstura o niezwykle wyrazistej bazie i głębi. Aby stworzyć ten zapach, kreatorzy odrzucili zwykłą zapachową piramidę na rzecz dwuwarstwowej kompozycji. Invictus to kolizja światów, sił, doznań i wartości: świeży, drzewny zapach, zarazem muskularny i pikantny.

Paco Rabanne - Invictus

3. Hugo Boss - Boss The Scent

Cena: 153 zł za 50 ml na stronie iperfumy.pl - najtańsza cena na rynku!

Korzenna woda toaletowa dla mężczyzn Hugo Boss Boss The Scent zapanuje nad zmysłami otaczających Cię kobiet! Zapach ten powstał bowiem w celu wyrafinowanego uwodzenia. Jego intensywny, a zarazem niezwykle oddziałujący aromat zdecydowanie przyciąga i zniewala. Zostań mistrzem uwodzenia za sprawą wyjątkowego zapachu dla mężczyzn Hugo Boss Boss The Scent!

Zawarte w nim nuty imbiru to doskonały sposób, by podbić swoje otoczenie. Owoc maninki o mocy afrodyzjaku wzmaga uczucie pobudzenia. Zwierzęca esencja prawdziwej skóry nadaje zapachowi niebywałej zmysłowości. Wyjątkowy flakonik perfum zdobią srebrne akcenty. Przez szkło buteleczki prześwituje zmysłowy kolor bursztynu.

Hugo Boss- Boss The Scent

4. Armani - Code

Cena: 234,70 zł za 75 ml na stronie iperfumy.pl

Woda toaletowa Giorgio Armani Code to pierwszy orientalny zapach od Armaniego. Jest uwodzicielski, wyrafinowany i zmysłowy. Perfumy zostały wprowadzone na rynek w 2004 roku.

Giorgio Armani Code to najlepszy wybór dla współczesnych i seksownych mężczyzn. Połączenie wybranych esencji gwarantuje wyraźny i długotrwały zapach, który będzie towarzyszył Ci przez cały dzień. Zapach ten stał się nieodłącznym towarzyszem mężczyzn na całym świecie, a to dzięki swej elegancji, świeżości oraz aromatowi drewna w podstawie.

Armani - Code

5. Calvin Klein - CK Be

Cena: 109 zł za 200 ml na stronie perfumy-perfumeria.pl

Calvin Klein słynie z tego, że wie jak stworzyć idealny zapach zarówno dla niej i dla niego i zamknąć go w jednej, wspólnej buteleczce. Uchodzi za światowego mistrza w mieszaniu zapachów typu unisex. Wszyscy znamy białego Calvin Kleina. Ale okazuje się, że to nie wszystko, co ma on do powiedzenia w dziedzinie zapachów uniwersalnych. Obok białego powstał także czarny zapach, pełen nut drzewnych i piżmowych – przez jednych bardziej uważany za zapach dla niego, przez drugich jako zapach dla niej i dla niego. Czym zatem pachnie Calvin Klein CK Be 200ml U Woda toaletowa?

To pomieszanie orzeźwiającej bergamotki z nutą jałowca, mandarynki oraz mięty w nutach głowy. Oznacza to bardzo świeże, energetyzujące orzeźwienie podążające w stronę kwaśno-gorzką. Nie wszystkim paniom może ono przypaść do gustu, zwłaszcza tym, które najbardziej upodobały sobie słodkie zapachy. Te przebijają się dopiero niejako w drugiej warstwie – delikatna magnolia ze słodką brzoskwinią doprawiona mieszanką przypraw. Dół, czyli nuty bazy są już typowo ciężkie i charakterystyczne dla męskich zapachów. To bób tonka, piżmo i drzewo sandałowe. Jeśli chodzi o mężczyzn, to z pewnością jest to dla nich zapach bardziej uniwersalny – zarówno na noc jak i nadzień.

Calvin Klein- CK Be

