Matowa pomadka, wbrew obiegowej opinii, sprawdza się nie tylko przy dużych, pełnych ustach. Może ich używać każda z nas, pod warunkiem, że będziemy sięgać po jasne, cieliste kolory, które mają na celu tylko podkreślenie ich naturalnego koloru.

Jedna z najlepszych matowych pomadek dostępna jest w Rossmannie. Jej wyjątkowa formuła zawiera ekstrakt z papryczki chili, który sprawia, że usta wydają się bardziej wydatne i pełniejsze. Teraz kupisz ją 55% taniej w najnowszej promocji na makijaż!

Matowa pomadka Wibo Mood w Rossmannie



Pomadka ma lekką, aksamitną konsystencję, dzięki czemu łatwo i przyjemnie się jej używa. Bez problemu zdążysz precyzyjnie wyrysować kontur ust, ponieważ zastyga dopiero po chwili od nałożenia.

Pomadka jest intensywnie napigmentowana i daje efekt super matowego wykończenia. Jej formuła zawiera ekstrakt z papryczki chili, który optycznie powiększa usta - sprawia, że wydają się pełniejsze.

Jest bardzo komfortowa w noszeniu - a to niezwykle ważne przy matowych produktach do ust, które mają tendencję do przesuszania i podkreślania suchych skórek. Jest dość trwała, w ciągu dnia nieco się „zjada" ale wykonanie poprawek jest bardzo łatwe - można nałożyć kolejną warstwę, bez potrzeby zmywania całych ust.

Pomadka dostępna jest w 4 kolorach, wszystkie utrzymane w odcieniach nude: 1 - najbardziej naturalny, beżowy, 2 - nieco ciemniejszy, beżowo-różowy, 3 - przydymiony róż i 4 - najciemniejszy i najchłodniejszy brąz. Kolory nie oksydują w trakcie noszenia.

Pomadka z linii Wibo Mood ma niewielką pojemność, ale ma to swoje plusy - za nieduże pieniądze można wypróbować wszystkie kolory. W regularnej cenie kosztuje 16,99 złotych. Teraz kupisz ją za 7,80 złotych w najnowszej promocji w drogeriach Rossmann.

Jak dobrać odpowiedni odcień matowej szminki?

Ważne jest, aby wybrać odpowiednią temperaturę koloru - beże są z reguły zimniejsze i lepiej wyglądają przy brzoskwiniowych i oliwkowych karnacjach, a pudrowe róże lepiej sprawdzają się przy chłodnych, jasnych cerach.

Nie jest to jednak reguła - warto przyjrzeć się swojemu naturalnemu kolorowi ust. Jeśli nasze usta mają chłodne zabarwienie, lepiej sprawdzą się pomadki o zimnych tonacjach, a jeśli ciepłe lepsze będą te neutralne.

Jeśli chcesz podkreślić naturalny kolor ust , powinien być jak najbardziej do niego zbliżony, tylko ton ciemniejszy.

, powinien być jak najbardziej do niego zbliżony, tylko ton ciemniejszy. Jeśli chcesz zdecydowanie przyciemnić i mocniej wyeksponować usta, szminka powinna być 2-3 tony ciemniejsza - nie musi być w identycznym odcieniu jak wargi.

