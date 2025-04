Działania Funduszu mają na celu długoterminowe wsparcie – nie tylko podczas pandemii COVID-19, ale także po jej zakończeniu. Z nadesłanych do Sieci Przedsiębiorczych Kobiet zgłoszeń zostanie wytypowanych 10 firm z różnych branż, które otrzymają łącznie wsparcie o wartości 160 000 złotych.

Reklama

Dodatkowo, wybrane biznesy otrzymają również opiekę mentoringową, coaching oraz wsparcie promocyjne, którego celem będzie nagłośnienie inspirujących historii Polskich bussinesswomen oraz wypromowanie ich usług lub produktów.

Kryteriami wyboru zwycięskich przedsiębiorstw będą m.in. wartości przyświecające właścicielkom biznesów, pomysł na wykorzystanie uzyskanych funduszy, jakość oferowanych usług i towarów oraz chęć do opowiedzenia o swoim biznesie na szerokim forum.

Projekt „Pantene Power of Us"

Projekt „Pantene – Power of Us" jest stworzony dla kobiet, które prowadzą swoją własną firmę i w okresie kryzysu związanego z COVID-19 wprowadziły do swoich firm nowe rozwiązania, innowacyjne narzędzia, dzięki czemu ich firmy przetrwały i z sukcesem funkcjonują.

Nagrodą w projekcie jest 10 nagród finansowych w kwocie 14.400 zł każda oraz wsparcie promocyjne w kanałach Sieci Przedsiębiorczych Kobiet oraz mediach internetowych.

fot. materiały prasowe

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do projektu mogą się zgłaszać kobiety, które:

zamieszkują i prowadzą na terenie Polski własną firmę,

w czasie COVID-19 wprowadziły do swojej firmy nowe rozwiązania, innowacyjne narzędzia, przemodelowały działania firmy w taki sposób, że firma przetrwała,

chcą skorzystać ze wsparcia finansowego na dalszy rozwój firmy,

są gotowe, aby zaistnieć medialnie.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w projekcie?

Zanim zaczniesz wypełniać formularz, przygotuj sobie odpowiedzi na pytania:

Jakie zagrożenia dla Twojej formy spowodował COVID-19?

Jaka innowacyjna zmiana/y została wprowadzona w odpowiedzi na kryzys?

Co firma zyskała po zmianach (np. nowe kanały sprzedaży, nowa grupa docelowa, nowy produkt czy usługa itp.)?

Jak zamierzasz wykorzystać nagrodę w wysokości 14.400 zł (musi być to związane z działaniem Twojej firmy)?

Projekt zostanie przeprowadzony w dwóch turach.

I tura Projektu: 22 czerwca – 10 lipca 2020:

22.06-03.07.2020 – zbieranie Zgłoszeń,

3-9.07.2020 – analiza Zgłoszeń, obrady Jury,

10.07.2020 – ogłoszenie wyników I tury.

II tura Projektu: 11 – 31 lipca 2020:

11-24.07.2020 – zbieranie Zgłoszeń,

25-30.07.2020 – analiza Zgłoszeń, obrady Jury,

31.07.2020 – ogłoszenie wyników II tury.

Reklama

Osoby zakwalifikowane do finału mogą zostać poproszone o dosłanie dodatkowych materiałów lub o rozmowę kwalifikacyjną. Więcej informacji znajdziesz na siecprzedsiebiorczychkobiet.pl