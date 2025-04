Koi to mała, rodzinna firma, prowadzona przez mamę i córkę. Ich pasją jest utrzymanie skóry w dobrej kondycji. Wszystkie receptury testują na sobie i dopracowują tak długo, aż uznają je za idealne.

Idea firmy zawarta jest już w jej nazwie. Koi to słowo, które opisuje działanie wszystkich jej produktów, które wspomagają skórę w procesie naprawczym, wzmacniają jej barierę ochronną, dostarczają brakujących składników. Zawierają witaminy, dobroczynne oleje (z awokado, oliwek, drzewa sandałowego, masło shea), kolagen, kwas hialuronowy.

Marka stworzyła prawdziwy rytuał pielęgnacyjny, który rozpoczyna się od oczyszczania, potem następuje tonizowanie. Trzecim etapem jest nałożenie kosmetyku skoncentrowanego – eliksiru lub serum. Potem przychodzi czas na krem pod oczy i wreszcie krem pielęgnacyjny, odpowiedni do potrzeb skóry. W linii jest ich kilka, więc jest w czym wybierać.

My pokochałyśmy kosmetyki KOI za ich bogaty skład i za to, że linia kosmetyków jest pomyślana tak, by preparaty stosowane w odpowiedniej kolejności, dawały świetne rezultaty.

Nasze ulubione kosmetyki KOI

Olejek do mycia twarzy KOI

Perfekcyjnie usuwa makijaż i inne zanieczyszczenia, bez efektu ściągnięcia skóry. Przy zmywaniu nie trzeba dodatkowo używać wody. Po zabiegu skóra jest czysta, odświeżona, miękka i nawilżona.

Tonik z nanozłotem KOI

Bezalkoholowy, bogaty w składniki nawilżające. Zawarte w nim nanozłoto przyspiesza działanie składników aktywnych, pobudza proces oczyszczania, działa antybakteryjnie, pomaga w walce z trądzikiem, łagodzi podrażnienia.

Eliksir KOI

Błyskawicznie przywraca skórze wilgotność. Bardzo wysokie stężenie kwasu hialuronowego zapewnia jej sprężystość, elastyczność i wygładzenie. Kosmetyk szybko się wchłania, jest więc świetną baza pod makijaż.

Serum dwufazowe KOI

Zawiera stabilną witaminę C, która pobudza syntezę kolagenu (białka podporowego skóry). Zapewnia maksymalne nawilżenie na wszystkich poziomach skóry, dając uczucie maksymalnego komfortu.

