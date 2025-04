Wszystkie produkty marki Garnier globalnie są oficjalnie „cruelty free" - marka otrzymała certyfikat przyznany przez Cruelty Free International (w ramach programu Leaping Bunny), wiodącą organizację działającą na rzecz zaniechania testów na zwierzętach oraz wprowadzenia złotego standardu w dziedzinie biznesu wolnego od okrucieństwa.

Garnier jest globalną marką, którą znają wszyscy. Współpraca i pomoc w zniesieniu praktyk testowania kosmetyków na zwierzętach oraz oficjalne potwierdzenie certyfikatu Cruelty Free International w ramach programu Leaping Bunny, to bardzo ważny moment. Trwało to wiele miesięcy, ale Garnier bardzo dokładnie sprawdził każdego dostawcę i pochodzenie składników, co daje nam całkowitą pewność wyników

- Michelle Thew, Cruelty Free International CEO.