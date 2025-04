AVON Little Black Dress Eau Fraiche to letnia wersja ponadczasowej klasyki. Zapach uwodzi świeżością cytrusów, ujmuje subtelnością różowych kwiatów i zachwyca ciepłem piżma. Nowa woda perfumowana została stworzona z myślą o kobiecie radosnej, pełnej naturalnego uroku, subtelnej, ale również zdecydowanej, która wie, czego pragnie.

Małgosia Socha Ambasadorka zapachu AVON:



Każda z nas ma swój ulubiony zapach, taki, który podkreśla naszą osobowość i temperament. Kiedy zbliża się lato z jednej strony nie chcemy się z nim rozstawać, a z drugiej chciałybyśmy czegoś nowego, świeżego, radosnego. Dlatego ja sięgnęłam po nowy zapach z kultowej linii Little Black Dress – Little Black Dress Eau Fraiche. Jest idealny na nadchodzące ciepłe dni – lekki, świeży, a jednocześnie klasyczny i elegancki – dokładnie taki jak lubię



Nowy zapach dołącza do kultowej kolekcji Little Black Dress, którą Polki uwielbiają od lat. Linia to trzy zapachy: pełen młodzieńczego uroku Little Pink Dress, zmysłowy Little Red Dress oraz klasyczny, ponadczasowy i elegancki jak „mała czarna” Little Black Dress.

fot. materiały prasowe firmy AVON

Po prezentacji nowości znana senselierka Marta Siembab poprowadziła warsztat rozpoznawania kodów sensorycznych zapachów. Uczestnicy przekonali się, że kobiety radosne pachną konwaliami, a eleganckie wybierają nuty róży. Marta Siembab opowiedziała, jak pachną i co lubią Polki oraz w jaki sposób można kreować swój wizerunek i komunikować się z otoczeniem poprzez zapach. Ekspertka zdradziła również uczestniczkom najczęstsze mity dotyczące używania perfum oraz tendencje zapachowe na wiosnę/lato 2015. Zgodnie z trendami w nadchodzącym sezonie najbardziej pożądane będą zapachy „zielone”– rześkie, cytrusowe, radosne – jak budząca się do życia przyroda. Nowy zapach AVON Little Black Dress Eau Fraiche doskonale wpisuje się w najnowszy trend i z pewnością będzie hitem lata.



Woda perfumowana AVON Little Black Dress Eau Fraiche została przedstawiona 12 maja

w siedzibie firmy AVON – najbardziej kobiecej firmy kosmetycznej. Spotkanie prowadziły przedstawicielki AVON: Barbara Goździkowska – General Menager AVON Cosmetics Polska, Joanna Ulanowska-Tabała – Marketing Director AVON Poland oraz Olga Skrzynecka – Communication & CSR Manager.



Dostępność: zapach dostępny jest od 28 maja 2015 r.



Wodę perfumowana AVON Little Black Dress Eau Fraiche można zamówić u Konsultantek AVON, poprzez stronę www.avon.pl oraz kupić w AVON Studio w warszawskich Złotych Tarasach.

Little Black Dress Eau Fraiche pojemność: 50ml, cena regularna: 76 zł



Nuta głowy: cytrusy

Nuta serca: peonia

Nuta bazowa: piżmo