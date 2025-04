Małgorzata Rozenek-Majdan mimo upływu czasu i trudów ciąży wygląda jak zawsze perfekcyjnie. To z pewnością zasługa genów i... kosmetyków. Jakich?

Małgorzata Rozenek-Majdan i sekret jej pięknej cery

Część kobiet podziwia zawsze perfekcyjnie podkreślone oczy gwiazdy, część zazdrości jej gładkiej, zdrowo wyglądającej cery. Bez wątpienia to zasługa sumiennego dbania o swoją kondycję, zdrowie, urodę oraz idealnego makijażu. Małgorzata Rozenek-Majdan co jakiś czas dzieli się swoimi fankami ulubionymi produktami do make-upu: niedawno poleciła obserwatorce podkład Diora, ale na swoim Instastory wyznała, że od lat jest wierna kremowi CC od Chanel.

Krem CC Chanel SPF 50 - cena zwala z nóg

Gwiazda stacji TVN używa kosmetyków luksusowych - to chyba nie dziwi nikogo. Za 30 ml polecanego produktu przyjdzie ci zapłacić 345 zł. Dostępny jest m.in. w perfumerii Douglas kupisz teraz na promocji za 319 zł.

Występuje w 5 odcieniach, a producent zapewnia, że krem CC Chanel ujednolica, nawilża, koryguje, chroni i potęguje blask skóry niezależnie od wieku. Dużym atutem kremu jest wysoka ochrona przeciwsłoneczna - SPF50.

Dobrej jakości krem CC potrafi zdziałać cuda, ale w przypadku Małgorzaty Rozenek-Majdan to nie tylko 1 kosmetyk buduje tak spektakularny efekt, a specjalistyczna pielęgnacja.

My jesteśmy zdania, że krem CC jest doskonałą bazą do naturalnego makijażu - wystarczy bronzer, rozświetlacz, tusz do rzęs i voila. Na szczęście w drogeriach jest coraz więcej wartych uwagi kosmetyków w przystępnych cenach, dlatego wypatrujemy na promocjach samych perełek i zamienników drogich produktów.

Nasze propozycje kosmetyczne: