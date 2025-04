Redakcja: Co oznacza dla Ciebie bycie ambasadorką marki AVON?



Małgorzata Rozenek-Majdan: To oznacza, że jestem Ambasadorką marki, która wyznacza trendy, która sprawia, że każda kobieta może poczuć się piękna i pewna siebie oraz dzięki której innowacyjne kosmetyki są dostępne na wyciągnięcie ręki. To marka bliska Polkom, bo pewnie większość z nas ma w swojej kosmetyczce produkt od AVON. To również firma, która realnie pomaga kobietom. W ramach kampanii AVON Kontra Rak Piersi marka uświadamia Polkom, jak ważne są badania profilaktyczne, dlatego w tym roku dofinansuje 7000 badań USG w całej Polsce. Jestem dumna, że mogę być częścią tego projektu i przyczynić się do tego, by usłyszało o nim jak najwięcej osób.

Jakimi kryteriami kierujesz się wybierając perfumy?

Najczęściej nastrojem (śmiech). Perfumy dodają pewności siebie, dopełniają stylizację. To kropka nad i, bez której nie wychodzę z domu. Na co dzień wybieram zapachy lekkie, kwiatowe. Na wieczór cięższe, bardziej zmysłowe. Choć teraz i w dzień i w nocy noszę AVON Luminata (śmiech). To mój pierwszy zapach, więc na razie się z nim nie rozstaję. Poza tym ma piękny flakon, a ja lubię otaczać się pięknymi przedmiotami. Ten zapach cudownie wygląda na toaletce.

Mówi się, że perfumy „ubierają każdą kobietę”, czy twoim zdaniem dodają wewnętrznej siły?

Zdecydowanie! Zapach potrafi zmienić nasz nastrój, ale również to, w jaki sposób jesteśmy postrzegane przez innych. Odpowiednio dobrane perfumy dodają pewności siebie. Ja w takich sytuacjach wybieram zapachy wyraziste, świeże o zdecydowanej bazie.

Jakie zapachy lubisz? Co urzekło Cię w zapachu AVON Luminata?

Lubię bardzo różne zapachy. Dla mnie perfumy muszą mieć „to coś”, co mnie urzeka od pierwszej chwili. Czasem jest to jedna wyrazista nuta, a czasem cała kompozycja, która jest nieoczywista, czymś mnie zaskakuje. Zapach AVON Luminata zachwycił mnie nutą peonii, którą uwielbiam. To kwiat, który przepięknie pachnie i ma w sobie coś magicznego, ulotnego, bo kwitnie bardzo krótko. Połączenie peonii i świeżej gruszki to kompozycja tak oryginalna, magnetyczna, uwodzicielska, że trudno przejść obok niej obojętnie. Dlatego każda kobieta nosząca ten zapach będzie błyszczeć i przyciągać spojrzenia.

Czy masz jakieś ciekawe wspomnienia związane z perfumami AVON Luminata?

Spot reklamowy, który mogą Państwo teraz oglądać w telewizji, zobaczyłam tuż przed jego emisją. Marcin Tyszka, który stworzył ten film, nie pozwolił mi zobaczyć pojedynczych ujęć, więc możecie sobie wyobrazić co przeżywałam na planie, nie mogąc ocenić efektów (śmiech). Ale Marcin to profesjonalista, potrafi w mistrzowski sposób wydobyć z kobiety to, co najpiękniejsze, wykorzystać grę światła, opowiedzieć historię bez słów. Wspaniale mi się pracowało z Marcinem, a to nie koniec naszych wspólnych projektów. Już niedługo zaskoczymy czymś w zupełnie innym stylu.

Jak to robisz, że jesteś inspiracją dla innych kobiet i zawsze wyróżniasz się w tłumie?

Dziękuję za miłe słowa! Myślę, że to, czy kobieta przyciąga spojrzenia, zależy od tego jak się czuje, czy akceptuje siebie, czy jest szczęśliwa. Ja czuję się spełniona, dzięki wsparciu mojej rodziny. Nie potrzebuję wieczorowej sukni i mocnego makijażu, by czuć się kobieco. Możemy zachwycać, lśnić nawet w dresie i kapciach, jeśli czujemy się kochane, doceniane przez najbliższych. To dodaje nam siły, blasku, pewności siebie, które zwracają uwagę innych.



Jaki jest Twój sposób na codzienne podkreślanie swojej kobiecości i pewności siebie?

Szpilki – dzięki nim każda stylizacja staje się bardzo kobieca. Poza tym dodają pewności siebie i sprawiają, że kobieta pięknie się porusza. Szminka – i to nie tylko w kolorze czerwonym. Ja najczęściej używam szminki w odcieniach nude. I zapach – dopełnienie całości. Może być eteryczny, lekki, który doda dziewczęcego uroku lub tak jak AVON Luminata - zmysłowy, uwodzicielski, przyciągający spojrzenia.

AVON Luminata można zamówić u Konsultantek AVON lub za pośrednictwem strony www.avon.pl, przez iKatalog AVON oraz w sklepie AVON Studio w warszawskich Złotych Tarasach.

