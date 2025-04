Małgorzata Kożuchowska to ceniona polska aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Jest znana z filmów takich jak „Kiler”, „Senność”, „Komornik”, i seriali tj. „Rodzinka.pl”, "Druga szansa" czy „Prawo Agaty”. Jesienią będzie można ją oglądać w najnowszym filmie Patryka Vegi „Plagi Breslau”. Od ponad roku jest Ambasadorką firmy Avon. Tylko nam zdradza co urzekło ją w nowym zapachu Avon Perceive Soul.

Reklama

Polki.pl: Od 10 lat jesteś mężatką, jaka jest twoja recepta na trwały i szczęśliwy związek?

Małgorzata Kożuchowska: Oczywiste jest, że nie ma takiego wzoru, z którego każdy może korzystać i być szczęśliwym. Każdy musi go sobie wypracować. Według mnie trzeba ze sobą przede wszystkim dużo rozmawiać, trzeba być otwartym na tę drugą osobę. Mimo natłoku obowiązku i szybkiego tempa życia trzeba znaleźć czas, aby poświęcić go sobie na wzajem, a nie tylko logistyce, planowaniu, obowiązkom i dziecku. Trzeba siebie słuchać, ale trzeba mieć też w sobie chęć dzielenia się swoją codziennością. Czasem mimo zmęczenia, warto znaleźć w sobie chęć do zadania najprostszego pytania: "Jak minął ci dzień?"

Zawsze byłam niezależna w swoich pomysłach na życie, ale większość ważnych decyzji konsultuję z mężem. Dzięki temu ja czuję się silniejsza, a mój mąż wie, że liczę się z jego zdaniem.

Polki.pl: Wiele osób postrzega świat zapachami. Czy też do nich należysz? Jakie nuty zapachowe najbardziej lubisz?

Małgorzata Kożuchowska: Jestem zapachowcem! Jestem wierna zapachom, które kiedyś odkryłam i co jakiś czas do nich wracam. Zapachy, które kiedyś wybierałam, były raczej zapachami zdecydowanymi i mocnymi, z nutami ziemi, drzewa i piżma, a czasem nawet delikatnie orientalne. To były silne zapachy, które są raczej zarezerwowane dla brunetek. Ale teraz odkrywam ich coraz więcej i sięgam też po nowe, świeższe nuty. Muszę przyznać, że ciężko byłoby mi się ograniczyć w życiu do jednego zapachu. Lubię mieć wybór i cieszę się, że Avon jest marką, która bardzo często wprowadza nowe zapachy. Dzięki temu moja kolekcja cały czas się powiększa!

Polki.pl: Co urzekło cię w zapachu Avon Perceive Soul?

Małgorzata Kożuchowska: Pachnę nim teraz! (śmiech) To jest delikatny i świeży zapach. Ma w sobie nuty piżma, które tak bardzo lubię. Można w nim wyczuć również frezję, magnolię i akację, które jest zapachem nietypowym, ale jednak bardzo zdecydowanym i charakterystycznym. Mianownikiem, który łączy zapach dla niej i dla niego są świeże nuty wody.

fot: materiały prasowe Avon

Polki.pl: Czym ten zapach wyróżnia się na tle innych?

Małgorzata Kożuchowska: Świeżością! To jest dość abstrakcyjne i bardzo szerokie pojęcie, ale ten zapach ma w sobie coś odświeżającego, dającego oddech i poczucie wolności. Tak jakbyś w upalny dzień wchodziła do krystalicznej, czystej i chłodnej wody, która daje mi oddech, wytchnienie i odświeżenie.

Polki.pl: Czy zdarza ci się podkradać perfumy mężowi?

Małgorzata Kożuchowska: Tak i czasem nawet mu zazdroszczę (śmiech) Są dni, gdy proponuje mu, żebyśmy się zamienili. Chociaż w drugą stronę myślę, że jest już trochę gorzej. Tutaj na szczęście jest idealna sytuacja, bo są dwa zapachy (dla niej i dla niego - wtrącenie redakcji), którymi możemy się zamieniać. Ja czasami robię miksy i łączę damski zapach z męskim.

Polki.pl: Jak na co dzień dbasz o urodę? Czy masz jakieś sztuczki, którymi mogłabyś się podzielić z naszymi czytelniczkami?

Małgorzata Kożuchowska: Jestem wierna rytuałom codziennym. Oczywiście chodzę czasem do kosmetyczki, ale uważam, że prawdziwie skuteczne są tylko te przyzwyczajenia, które stają się naszymi nawykami. Zalicza się do nich oczywiście pielęgnacja rano i wieczorem. Zawsze wykonuję bardzo dokładny demakijaż, delikatny peeling minimum raz w tygodniu i stosuję kremy nawilżające, a w moim wypadku też ujędrniające.

Moim ostatnim odkryciem jest witamina C, której jestem wierna i podobno można ją stosować bez ograniczeń w każdej postaci i o każdej porze. Oczywiście bardzo ważne jest również nawilżanie więc trzeba się przyzwyczaić do picia dużej ilości wody.Gdybym miała podsumować swoją codzienną pielęgnację, to używam kremu pod oczy, witaminę C, serum i lekki krem nawilżający na dzień. Mam wymagający zawód, więc ta podstawa musi być u mnie bardzo dobra. Pierwsze co robię, gdy wracam do domu, to zmieniam ubranie i zmywam makijaż. Jeżeli mam wolny dzień to nie maluje się. Chcę, żeby skóra oddychała.

Polki.pl: Gdybyś miała polecić jeden kosmetyk swojej najlepszej przyjaciółce, co to by było i dlaczego?

Małgorzata Kożuchowska: To jest bardzo trudne pytanie. Poleciłabym jej jeden katalog Avon, gdzie są setki kosmetyków. Dla każdej cery, do każdego wieku, kosmetyki do makijażu, pielęgnacji i zapachy, więc to byłby idealny prezent. Powiedziałabym, żeby wybrała sobie coś, co będzie dla niej najlepsze.

Reklama

A gdy ktoś faktycznie nie ma czasu przeglądać katalogu, to byłby to dobry podkład. Według mnie świetne są podkłady Luxe, które błyskawicznie się dopasowują, są dostępne w bardzo dużej liczbie odcieni, więc bez problemu można znaleźć kolor idealnie pasujący do koloru skóry. Nie lubię podkładów, które tworzą na twarzy maskę, używam jedynie podkładów inteligentnych, które wtapiają się w skórę, która jednocześnie wygląda na świeżą, jednolitą i promienną. I takie są właśnie podkłady Avon Luxe.