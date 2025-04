Sylwestrowa impreza to ten moment, w którym każda z nas może sobie pozwolić na szaleństwa. Fioletowa szminka, niebieskie cienie do powiek czy cała masa brokatu na włosach - wszystko zostanie wybaczone. A jaki makijaż będzie najmodniejszy w nadchodzącym karnawale?

Najsilniejszym trendem są metaliczne usta. Znajdziecie je już u większości marek kosmetycznych, my szczególnie polecamy te amerykańskiej marki NYX. Sylwester to idealny czas na kolorystyczne eksperymenty - jeśli na co dzień malujesz się głównie stonowanymi odcieniami - zamień je na zieleń, bordo i śliwkę. Przy nich panuje dokładnie taka sama zasada jak przy zachowawczych brązach i szarościach - ciepłe odcienie pasują do ciepłej cery, a zimne do zimnej.

Jeśli wolicie coś bardziej klasycznego, postawcie na rozświetlacz i... nie żałujcie go. Muśnijcie nim policzki, czoło, nos, łuk kupidyna i dekolt. W naszej galerii znajdziecie kosmetyki, które jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki odmieni wasz look!