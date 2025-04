Metalizujący połysk, subtelne drobinki i krople wibrującego koloru tworzą razem zadziwiający wachlarz wspaniałości dla kobiety, która chce być wyjątkowa i czarująca. Extravagancia to w istocie interpretacja tej finezji: wezwanie do kontemplacji…

- tak w skrócie najnowsza kolekcję definiuje Nicolas Degennes, dyrektor artystyczny makijażu Givenchy.

Reklama

Kusząca paleta - Palette Extravagancia

Paleta przywołująca blask masy perłowej. Eleganckie wieczko z ekologicznej skóry, ozdobione dekoracyjnym wzorem jest doskonałym przykładem fantazyjnego luksusu. Paleta zawiera pomadkę w odcieniu dyskretnego różu oraz cienie do powiek w czterech wcześniej nie widzianych kolorach. Satynowy brąz i fiolet podkreślają i pogłębiają spojrzenie, zaś połyskujące złoto i iskrzące srebro wzmagają jego intensywność.

Cena: 270 zł

NASZ HIT: Roż inny niż wszystkie - Blush Memoire de Forme

Ma konsystencję nieklejącego się polimerowego żelu o innowacyjnej elastyczności. Wyjątkowa zmysłowość formuły sprawia, że przekształca się ona pod wpływem dotyku i natychmiast przylega do skóry, dając wygładzający i orzeźwiający efekt.

Cena: 155 zł

Mocne spojrzenie - Noir Couture i Ombre Couture

Na sezon jesień-zima 2014, maskara Noir Couture przybiera odcień głębokiego fioletu - Violet Etonnant. Miękki i kremowy pojedynczy cień do powiek Ombre Couture jest teraz dostępny w limitowanej edycji. Odcień Or Insolite jest metalizujący i iskrzący, obojętnie czy stosujesz go jako pudrową bazę pod cienie, czy jako topcoat, czy też jako rozświetlacz na górne kości policzkowe.

Cena: 145 zł i 99 zł

Dzikie usta - Le Rouge Givenchy

Emblematyczne akcesorium couture – Le Rouge Givenchy to istny koncentrat wyrafinowania, który nadaje makijażowi ust świetliste i aksamitne wykończenie oraz zapewnia im komfort. Na sezon jesień-zima 2014, pomadka jest dostępna w dwóch limitowanych odcieniach: Pourpre Inoui – intensywnym burgundzie, oraz Rose Extravagant – jaskrawym odcieniu różu.

Cena: 149 zł

Paznokcie i pazury - Le Vernis Givenchy

Kolekcję uzupełniają dwa nowe odcienie Le Vernis, zainspirowane blaskiem szlachetnych metali. Niezwykle subtelny Bronze Insense jest niczym płynny metal – pokrywa paznokcie wyrafinowanym, magicznym kolorem. Z kolei zuchwały Parure Scintillante mieni się wyrazistymi srebrnymi cząsteczkami oraz bardziej dyskretnymi złotymi drobinkami, które czynią z tego lakieru istny klejnot.

Cena: 98 zł

Klasyczne uzupełnienie

Kolekcję jesienną uzupełniają znane już produkty, bez który makijaż nie byłby kompletny:

Reklama