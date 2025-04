To właśnie na Wyspach w połowie XIX w. utworzono pierwszy kobiecy klub golfowy, a w 1894 roku zorganizowano pierwszy turniej dla pań. Pierwsze golfistki musiały być na greenie w obowiązkowym kapeluszu i sukni do kostek, a uderzając piłkę uważać, aby nie opierać kija na ramieniu, bo uważano to za nieeleganckie. Dziś kobiety kochają ten piękny sport z wzajemnością. W rankingu magazynu "Golf for Women" najbardziej wpływowych pań grających w golfa znalazły się była sekretarz stanu USA Condoleezza Rice, czy żona Billa Gatesa, Melinda. O swojej pasji do golfa mówi też aktorka Catherine Zeta-Jones.



W Polsce Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup to najbardziej prestiżowe wydarzenie wśród imprez organizowanych wyłącznie dla pań i jedno z najbardziej prestiżowych w tej części Europy. W tym roku golfistki z całej Europy już po raz ósmy spotkają się na międzynarodowym Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup, z jego niepowtarzalną atmosferą. Zawody odbędą się 9 i 10 czerwca na polu golfowym Sand Valley Golf & Country Club w Pasłęku. Uczestniczki jak co roku będą miały możliwość zdobycia punktów w Rankingu Polskiego Związku Golfa. Poza właściwym turniejem zawodniczki wezmą udział w dodatkowych konkursach, takich jak Longest Drive, czy Nearest to the Pin z wyjątkowo luksusowymi i kobiecymi nagrodami. Dla początkujących odbędzie się Akademia Golfa, podczas której Panie zapoznają się z etykietą oraz regułami gry w golfa.

Gościem specjalnym tegorocznej edycji turnieju Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup będzie Martyna Mierzwa – pierwsza polska golfistka, która stara się o start na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. Zawodniczka, która decyzję o przejściu na zawodowstwo podjęła rok temu, po zdobyciu swojego czwartego mistrzowskiego tytułu w Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup, tym razem w zawodach wystąpi w nowej roli.

W specjalnym konkursie Longest Drive, rozgrywanym podczas turnieju, do wygrania będzie 9-dołkowa runda razem z golfistką na polu Toya G&CC, gdzie na co dzień trenuje. Z racji na wyjątkowe otoczenie turnieju związane z luksusową marką kosmetyczną, Dr Irena Eris Ladies’ Golf Cup to nie tylko rywalizacja sportowa, lecz także czas na relaks i odkrywanie piękna w Kosmetycznym Instytucie Dr Irena Eris i pięciogwiazdkowym Hotelu SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie. W tegorocznym turnieju Panie będą walczyły o puchary przygotowane przez firmę YES. Fundatorem nagród jak zwykle będzie także doskonała włoska marka golfowa Chervo, która ubiera wszystkie uczestniczki w eleganckie koszulki polo. Fundatorem głównej nagrody tradycyjnie jest Deutsche Bank. Do grona partnerów turnieju w tym roku dołączył także TAG Hauer, który na świecie powszechnie związany jest z golfem oraz Marvipol Development, Audi Rowiński – Wajdemajer, a także wyjątkowy francuski szampan Perrier – Jouët, członek francuskiego stowarzyszenia marek luksusowych Comité Colbert, do którego od 2012 r. należy również Dr Irena Eris.

Zapisy na tegoroczny turniej odbywają się przez stronę www.DrIrenaErisGolf.com.

