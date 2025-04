Les Voilettes od Guerlain - Odkryty na nowo

Pierwszy puder Guerlain Les Voilettes powstał w 1991 roku – w formie sypkiej i prasowanej. Transparentność przybrała nową formę, oferując zarówno aksamitny, jak i promienny efekt, łącząc matowe wykończenie i niezwykłą trwałość makijażu.



Korzystając ze swojego know-how, Guerlain wyselekcjonował niezwykle drobne pudry i pigmenty, aby stworzyć nowe Les Voilettes, o jeszcze lżejszej formule. Zarówno w formie sypkiej jak

i prasowanej, wyjątkowy miks ultrachłonnych pudrów i cząsteczek skutecznie utrwala makijaż

i pokrywa twarz matową woalką, niewidoczną gołym okiem. Cera wygląda olśniewająco: jest aksamitna, ale nie pokryta grubą warstwą pudru, oraz promienieje naturalnym blaskiem. Co nas niezmiernie cieszy do pudru można dokupić sobie także profesjonalne pędzle!

Prisme Libre od Givenchy - Uwspółcześniona ikona

Także Givenchy zdecydowało się jeszcze bardziej udoskonalić swój kultowy produkt. Istniejący od 2006 Prisme Libre to jedyny sypki puder, łączący 4 różne odcienie, umożliwiające tworzenie harmonii kolorystycznych, w naturalnych tonacjach.

Udoskonalona wersja, oparta jest na niespotykanej wcześniej technice, w której leciutkie pigmenty odświeżają cerę i nadają jej delikatny, idealny wygląd. Sekretem wyjątkowej formuły są cząsteczki poddane atomizacji. Dzięki jednakowej wielkości, równomiernie pokrywają twarz, dając ultranaturalny efekt. Pozostawiają na skórze delikatny zapach bzu i białego piżma.

Poudre Première od Givenchy - Oda do prostoty

Nie zapominajmy jednak o równie cennym pojedynczym odcieniu pudru Givenchy, który stapia się z każdą karnacją: od najjaśniejszych aż po najciemniejsze. Guerlain wymyślił rewolucyjny produkt: uniwersalny, o wyjątkowo delikatnej konsystencji i zapewniający poczucie komfortu. Można go nakładać na nieumalowaną skórę, pokrytą ewentualnie bazą pod makijaż, lub oczywiście na podkład. Poudre Première gwarantuje jednolity koloryt oraz matuje i naturalnie rozświetla!

Wszystkie wspomniane pudry mają przecudne, luksusowe opakowania, złote w stylu retro

w wypadku Guerlain i futurystyczne, czarne, z mocno zaakcentowanym, wyrafinowanym logo

w wypadku Givenchy.

Ceny pudrów:

Poudre Première - 215zł*

Prisme Libre - 235 zł*

Puder sypki Les Voilettes - 216 zł*

Puder w kompakcie Les Voilettes - 205 zł

Ceny pędzli:

Pędzel do pudru - 228 zł

Pędzel do różu - 182 zł

Pędzel do podkładu we fluidzie - 182 zł

* produkty dostępne od marca 2014