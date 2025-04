Choć do wiosny jeszcze trochę czasu my już znamy najnowsze kolekcje makijażu na nadchodzący sezon! Jak zwykle najbardziej cieszą nas nowe odcienie błyszczyków. Luksusowe marki jak zawsze zachwycają nas nie tylko dostępną kolorystką błyszczyków, ale i olśniewającymi opakowaniami. Takie cuda chciałaby mieć w torebce każda z nas.

Reklama

Wszystkie stopnie krycia

Specjalnie dla was przejrzałyśmy wszystkie błyszczyki i wybrałyśmy te, które tej wiosny same pragniemy mieć na ustach. Ponieważ każda okazja wymaga innego koloru, a także stopnia krycia mamy dla was dobrą wiadomość! Wśród wiodących luksusowych marek każda z nas znajdzie coś co lubi.

Mamy coś dla minimalistek, które lubią jedynie musnąć usta delikatnym błyskiem (proponujemy błyszczyk Guerlain, Gloss d’Enfer np. 900 Star Dust), a także dla tych, które kochają soczyste kolory jak u Yves Saint Laurent (Gloss Volupté np. nr 49), Giorgio Armani (Lip Maestro np. nr 300), czy Shiseido (Lacquer Gloss np. Plum Wine). Jeśli zaś w ciepłe dni stawiacie na lekki, delikatny kolor polecamy transparentne błyszczyki Diora (Addict Gloss np. 442 Pétillante ) czy Chanel (Glossimer np. 179 Murmure) .

Reklama

Ta wiosna będzie bogata w kolory, musicie je mieć także na ustach!