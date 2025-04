Reti Age

firmy Sesderma to nowatorska linia kosmetyków przeciwstarzeniowych, opartych na trzech formach zbawiennego dla skóry retinolu. Jednak Reti Age to nie tylko „potrójne odmłodzenie”, ale także bezpieczeństwo.

Zawarty w kosmetykach retinol nie uczula i nie powoduje podrażnień skóry. Dodatkowo, dzięki zaawansowanej technologii opartej na nanosomach, witamina A zawarta w Reti Age wnika do głębszych partii skóry.

Retinol - eliksir młodości

Retinol, znany bardziej jako witamina A, jest stosowany w kosmetyce jako środek silnie odmładzający. Jego przeciwzmarszczkowe działanie docenia coraz większa liczba kobiet, dlatego dermokosmetyki, które mają go w składzie, cieszą się dużym zaufaniem.

W skład linii kosmetyków Reti Age firmy Sesderma wchodzą: Reti Age Serum przeciwzmarszczkowe (30 ml), Reti Age Krem (50 ml), Reti Age Krem pod oczy (15 ml). Podstawowym składnikiem produktów odmładzających z tej linii jest retinol, a dokładnie 3-retinol, innowacyjne rozwiązanie opracowane przez firmę Sesderma.

Trzy formy retinolu – retinol, retinyl, retinaldehyd – zawarte w jednym kremie, pozwalają na osiągnięcie bardziej spektakularnych efektów w dziedzinie usuwania zmarszczek oraz, co najważniejsze, nie powodują podrażnień i zaczerwienienia skóry, nawet u osób, które wcześniej nie stosowały produktów z retinolem.

Dodatkowo, dzięki połączeniu witaminy A z takimi składnikami jak: czynniki wzrostu, koktajl antyoksydacyjny czy kwas hialuronowy kosmetyki Reti Age zapewniają działanie przeciwstarzeniowe, łagodzące i przeciwzapalne. Zastosowanie nanotechnologii w kosmetykach Reti Age sprawia, że substancje aktywne, zamknięte w nanosomach, docierają nawet do najgłębszych warstw skóry.



Reti Age Krem pod oczy (15 ml) 143,91 zł

Reti Age Serum przeciwzmarszczkowe (30 ml) 154,69 zł

Reti Age Krem przeciwzmarszczkowy (50 ml) 175,49 zł

Dlaczego linia Reti Age jest wyjątkowa?

"Reti Age to linia kosmetyków anti-aging, która działa na wszystkie oznaki starzenia, takie jak głębokie zmarszczki, odwodnienie, przebarwienia czy szorstka skóra. Podstawowym składnikiem jest witamina A. Na rynku jest wiele produktów z retinolem, ale żaden z nich nie zawiera aż trzech form tego składnika. Dwie tak, ale nie trzy. To sprawia, że linia Reti Age jest wyjątkowa" – mówi Anna Antosik, główny szkoleniowiec marki Sesderma.

Najlepsze efekty gwarantuje stopniowe zwiększanie dawki retinolu, tzw. retinizacja skóry, dlatego też linia kosmetyków Reti Age marki Sesderma oparta jest aż na trzech formach retinolu, zawartych w jednym produkcie. Dzięki temu uwalnianie ich w skórze następuje w różnym czasie i jest ciągłe (retinol), znacznie przedłużone (retinyl), oraz gwarantuje natychmiastowe (retinaldehyd) i silne działanie przeciwstarzeniowe. Sprawia to, że retinol zawarty w linii Reti Age nie powoduje podrażnień i jest bezpieczny dla skóry, co potwierdzają badania laboratoryjne¹ . Dodatkowo, stosując Reti Age, nie ma konieczności zmiany kremu na taki o większym stężeniu retinolu.

Nanotechnologia, zastosowana w kremach i serum Reti Age, pozwala na dotarcie składników czynnych do głębszych warstw skóry, a ich zamknięcie w pęcherzykach lipidowych ogranicza skutki uboczne.

Korzyści ze stosowania Reti Age:

• redukcja zmarszczek,

• zwiększenie jędrności skóry,

• poprawa gęstości skóry,

• poprawa kolorytu skóry,

• zwiększenie nawilżenia, napięcia i ochrony,

• zmniejszenie przebarwień.

Reti Age powoduje 30% wzrost aktywności fibroblastów² , które wzmarzają produkcję kolagenu, dzięki czemu zmarszczki ulegają spłyceniu, a skóra zostaje ujędrniona. W naskórku retinoidy stymulują proliferację keranocytów, co poprawia złuszczanie, teksturę i koloryt skóry. Siła przeciwstarzeniowa jest wzmocniona działaniem innych składników, takich jak kwas hialuronowy i czynniki wzrostu, które działają synergicznie z systemem 3-retinol. Rezultatem jest maksymalna tolerancja i wysoka skuteczność, bez podrażnień, które do tej pory wywoływał retinol.

Dla kogo przeznaczony jest Reti Age?

Kremy i serum Reti Age są polecane dla wszystkich rodzajów skóry po 35. roku życia. Linia tych innowacyjnych kosmetyków dedykowana jest zarówno kobietom jak i mężczyznom, którzy poszukują skutecznej pielęgnacji twarzy, chcą zlikwidować zmarszczki, przebarwienia i poprawić koloryt skóry. Kosmetyki mogą być także stosowane w przypadku skóry reaktywnej.

Stosowanie Reti Age

Krem i serum przeciwzmarszczkowe należy nakładać na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, masując, aż do całkowitego wchłonięcia. Stosować 2 razy dziennie, rano i wieczorem. Krem pod oczy również należy aplikować rano i wieczorem na oczyszczoną skórę. W tym wypadku zaleca się dodatkowo delikatne masowanie od zewnętrznego do zewnętrznego kącika oka.

WAŻNE: Podczas kuracji konieczne jest stosowanie kremów z filtrem na dzień, 50 SPF.

Pełny skład Reti Age

Krem przeciwzmarszczkowy: witamina C, witamina E, mimetyki peptydów, retinol, hydrolizat kwasu hialuronowego, retinaldehyd, ergotioneina, czynnik wzrostu TGF-B2, pterostilben, retinyl.

Serum przeciwzmarszczkowe: witamina E, peptydy mimetyczne, witamina C, retinol, retinaldehyd, retinyl, kwas hialuronowy, kwasy bosweliowe, czynnik wzrostu TGF-β2, koenzym Q10, ergotioneina.

Krem pod oczy: wyciąg z miłorzębu japońskiego, hydrolizat protein ryżu, peptydy mimetyczne, retinol, retinaldehyd, retinyl, kwas hialuronowy, czynnik wzrostu TGF-β2, hydrolizat protein soi.

BEZ PODRAŻNIEŃ. Bez parabenów. Testowany dermatologicznie.

Kosmetyki Reti Age są dostępne w wybranych aptekach stacjonarnych i internetowych, gabinetach lekarskich (m.in. dermatologicznych i medycyny estetycznej) oraz gabinetach kosmetycznych.

Więcej informacji o linii kosmetyków Reti Age znajdziecie na stronie: www.sesderma.pl oraz www.retiage.pl

Sesderma to innowacyjne, niezwykle skuteczne dermokosmetyki, wykorzystujące odkrycia światowej dermatologii i genokosmetyki. Firma powstała w Hiszpanii w 1989 r. z inicjatywy dr. Gabriela Serrano, wybitnego specjalisty w dziedzinie dermatologii. Marka może poszczycić się już ponad 25-letnim doświadczeniem i obecnością w ponad 40 krajach na całym świecie. Sesderma na przestrzeni ostatnich lat nie tylko wytwarza niezwykle skuteczne produkty, ale również kreuje trendy i wyznacza kanony w nowoczesnej pielęgnacji skóry zdrowej i problemowej. To właśnie Sesderma, jako jedna z pierwszych firm, wprowadziła na rynek dermokosmetyki z kwasami owocowymi oraz przełomowymi dla kosmetologii liposomami, które pozwalają składnikom aktywnym docierać do najgłębszych warstw skóry. Firma dysponuje własnymi laboratoriami, promuje rozwój, innowacje i badania nad nowymi produktami. Posiada, rzadko przyznawany w tej dziedzinie, certyfikat ISO 22716 GMP za dobre praktyki w produkcji produktów kosmetycznych. Do portfolio produktów Sesderma należy również marka Mediderma, specjalizująca się w produktach do użytku profesjonalnego: peelingach chemicznych, urządzeniach, preparatach wypełniających itp.

